Un protocollo d'intesa per la mitigazione del rischio idraulico è stato siglato tra Loreto e Porto Recanati. La Regione Marche, il Consorzio di Bonifica delle Marche e i Comuni di Loreto e Porto Recanati hanno formalizzato l'accordo. L'obiettivo è avviare interventi di manutenzione e adeguamento idraulico lungo il tratto terminale del fiume Musone, cruciale per la sicurezza.

Interventi e Obiettivi del Protocollo

Il protocollo prevede lavori di pulizia, manutenzione e adeguamento dell'alveo e delle arginature del fiume Musone, focalizzandosi sul tratto che attraversa i due Comuni.

Questi interventi mirano a ridurre il rischio di esondazioni e a garantire maggiore sicurezza per le aree urbane e agricole. Il documento sancisce la collaborazione tra gli enti per pianificare e attuare le opere, coordinando risorse e competenze.

Durante la firma, i rappresentanti istituzionali hanno sottolineato l'importanza della prevenzione e della gestione del rischio idraulico. Le recenti condizioni meteorologiche hanno evidenziato l'urgenza di intervenire. Il protocollo rappresenta un passo concreto verso una gestione integrata e condivisa delle criticità legate ai corsi d'acqua nella zona.

Ruoli e Area di Intervento

La Regione Marche coordinerà le attività di programmazione e monitoraggio.

Il Consorzio di Bonifica delle Marche si occuperà dell'esecuzione tecnica degli interventi. I Comuni di Loreto e Porto Recanati faciliteranno le procedure amministrative e forniranno il supporto territoriale. L'area interessata è il tratto terminale del fiume Musone, vitale per la sicurezza idraulica e le attività agricole e urbane locali.

Questo protocollo d'intesa, firmato a Loreto, è un esempio di collaborazione istituzionale per la prevenzione e la sicurezza del territorio. Mira a ridurre il rischio alluvionale e migliorare la gestione delle risorse idriche tra Loreto e Porto Recanati.