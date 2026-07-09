La Francia si trova ad affrontare una nuova e intensa ondata di caldo torrido, con previsioni che indicano una persistenza del fenomeno almeno fino al 14 luglio, data della Festa nazionale francese. L'agenzia meteorologica nazionale, Météo-France, ha infatti segnalato un significativo "nuovo aumento delle temperature" atteso per la giornata di domenica. Questa fase di afa intensa è comunemente definita "canicule", un termine di derivazione francese utilizzato per descrivere episodi prolungati di caldo eccezionale che interessano ampie porzioni del territorio.

Allerta meteo e impatto sul territorio

La situazione climatica ha portato all'attivazione di allerte meteo di elevato livello. Per la giornata di domani, ben 77 dipartimenti saranno posti in stato di allerta arancione caldo, che rappresenta il penultimo gradino prima dell'emergenza massima. Un numero non trascurabile di 9 dipartimenti, invece, sarà direttamente interessato dall'allerta rossa, il livello più elevato di rischio. Le autorità stanno monitorando con la massima attenzione l'evolversi della situazione, poiché tali allerte vengono diramate in presenza di condizioni meteorologiche che possono avere impatti estremamente significativi sulla salute pubblica e sulla sicurezza delle persone.

Le temperature previste durante questa ondata di caldo possono superare i 40 gradi Celsius in diverse aree del Paese, rendendo la situazione particolarmente critica.

Parallelamente all'aumento delle temperature, si registra una preoccupante moltiplicazione degli incendi boschivi, che stanno interessando in modo particolare i dipartimenti di Drôme e di Indre. La gravità del fenomeno è stata evidenziata dal ministro dell’Interno, Laurent Nuñez, il quale ha comunicato che nella sola giornata di ieri sono stati recensiti ben 325 roghi su tutto il territorio francese. Per coordinare le azioni di risposta a questa emergenza, il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la convocazione di una nuova riunione di crisi interministeriale (CIC).

L'incontro è fissato per domani mattina alle ore dieci e si terrà presso Place Beauvau, la storica sede del ministero dell’Interno a Parigi, sottolineando l'urgenza e la centralità della questione per il governo.

Prospettive e eventi concomitanti

La durata precisa di questa "canicule" rimane ancora un elemento di incertezza. Sebbene Météo-France abbia ipotizzato un possibile calo progressivo delle temperature dopo il 14 luglio, questa evoluzione non ha ancora ricevuto una conferma definitiva, mantenendo alta l'attenzione sulle prossime giornate. L'episodio di caldo intenso, inoltre, coincide con un periodo di grande fermento politico e istituzionale per la Francia. Lunedì pomeriggio, infatti, il presidente Emmanuel Macron ha organizzato a Parigi il vertice della cosiddetta "coalizione dei volenterosi" per l’Ucraina.

Questo incontro di rilevanza internazionale si svolge alla vigilia della tradizionale parata militare per la Festa nazionale del 14 luglio, un evento di grande risonanza a cui quest’anno è attesa la partecipazione di una trentina di capi di Stato e di governo, tra cui il presidente italiano Sergio Mattarella.

L'agenzia meteorologica nazionale continua a monitorare costantemente l'evoluzione del fenomeno, fornendo aggiornamenti regolari sulle allerte per garantire la massima informazione e sicurezza alla popolazione. La prevenzione e la gestione dei rischi legati al caldo estremo e agli incendi rappresentano una priorità assoluta per le autorità francesi in questo periodo.