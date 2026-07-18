L'allerta inquinamento rimane attiva in numerose città degli Stati Uniti, a causa del fumo denso proveniente dagli incendi che stanno devastando il Canada e la Boundary Waters Canoe Area Wilderness in Minnesota. Milioni di persone sono interessate da questa emergenza, che ha portato a condizioni di scarsa qualità dell'aria in vaste aree del paese. Le regioni del nord-est, del Midwest e dell'area dei Grandi Laghi continuano a registrare livelli di inquinamento atmosferico preoccupanti, sebbene i meteorologi prevedano un miglioramento nelle prossime ventiquattro ore.

Impatto sulla qualità dell'aria e misure di prevenzione

Il fumo degli incendi ha causato un significativo deterioramento della qualità dell'aria, con alcune città come Detroit, Washington D.C., Chicago e Cleveland che hanno registrato tra i livelli di inquinamento più alti a livello globale. La visibilità è stata drasticamente ridotta, e monumenti iconici come il Washington Monument e il Lincoln Memorial sono stati avvolti da una foschia di colore arancione. Le autorità sanitarie hanno emesso raccomandazioni urgenti, invitando in particolare individui con problemi respiratori, anziani e bambini a limitare o evitare le attività all'aperto. In risposta all'emergenza, sono stati distribuiti dispositivi di protezione individuale, come mascherine, e sono stati aperti centri pubblici per offrire riparo dall'aria insalubre.

L'impatto si è esteso anche al mondo dello sport, con il rinvio di eventi come la partita di baseball tra i Cleveland Guardians e i Pittsburgh Pirates a causa delle avverse condizioni atmosferiche.

Origine degli incendi e prospettive future

Gli incendi continuano a divampare senza controllo in ampie zone del Canada, con circa centonovanta roghi attivi solo nella regione dell'Ontario. Anche la Boundary Waters Canoe Area Wilderness, in Minnesota, è colpita da incendi, che hanno portato alla chiusura dell'area da parte delle autorità statunitensi. Secondo le previsioni meteorologiche, i venti dovrebbero spingere il fumo verso est nelle prossime ore, favorendo un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Questa evoluzione è particolarmente attesa in vista della finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna, in programma nel New Jersey. Tuttavia, la situazione generale non è destinata a risolversi a breve termine, poiché le fiamme persistono in vaste aree forestali. Le autorità sanitarie hanno ribadito che l'esposizione prolungata al fumo può aggravare patologie preesistenti e aumentare il rischio di malattie respiratorie e cardiovascolari.

Monitoraggio costante e raccomandazioni per la popolazione

Le piattaforme di monitoraggio della qualità dell'aria, come IQAir, hanno rilevato valori “non salutari” in numerose città del Midwest e del Nordest. Le amministrazioni locali hanno prontamente cancellato attività all'aperto e hanno esortato la popolazione a seguire scrupolosamente le indicazioni sanitarie fino a quando i livelli di inquinamento non rientreranno in parametri di sicurezza.

Sebbene si preveda che temporali possano contribuire a migliorare la situazione durante il fine settimana in alcune aree, la presenza di numerosi incendi attivi rende incerta una risoluzione rapida dell'emergenza, mantenendo alta l'attenzione sulla salute pubblica.