Il comune di Troia, incantevole località in provincia di Foggia, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento, entrando ufficialmente a far parte dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio. Questa adesione segna un momento significativo per il territorio, che si unisce a una rete di eccellenze dedicate alla promozione e alla valorizzazione della cultura dell’olio extravergine di oliva di alta qualità. Con questa importante integrazione, Troia diventa il sessantesimo comune pugliese a fregiarsi di questo titolo, consolidando ulteriormente la posizione della Puglia come regione leader nel panorama olivicolo nazionale e internazionale.

Troia: un nuovo baluardo per l'olio extravergine pugliese

L’ingresso di Troia nell’Associazione Città dell’Olio non è solo un semplice riconoscimento, ma rappresenta una vera e propria attestazione del valore intrinseco del suo territorio e della profonda tradizione olivicola che lo caratterizza da secoli. Il sindaco Leonardo Cavalieri ha espresso viva soddisfazione per questo traguardo, sottolineando con orgoglio come “l’olio extravergine di oliva non sia soltanto un prodotto agricolo, ma una delle più autentiche e preziose eccellenze del nostro territorio, un vero e proprio simbolo della nostra identità e della nostra storia”. L’Associazione Città dell’Olio, fondata nel lontano 1994 con l'obiettivo di tutelare e promuovere il patrimonio olivicolo italiano, raggruppa oggi un vasto numero di enti – tra cui comuni, province, camere di commercio, e parchi – tutti accomunati dall'impegno nella produzione e nella valorizzazione dell’olio extravergine di oliva di qualità, un pilastro dell'agroalimentare italiano.

L'impegno dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio per il patrimonio olivicolo

L’Associazione Nazionale Città dell’Olio persegue con determinazione l'obiettivo primario di diffondere e radicare la cultura dell’olio extravergine di oliva, un vero e proprio tesoro della dieta mediterranea, e di salvaguardare i preziosi territori olivicoli che costellano l'Italia. Attraverso una serie articolata di iniziative, che spaziano dalla sensibilizzazione del pubblico a eventi tematici di grande risonanza, passando per progetti educativi mirati, l’associazione si impegna attivamente a sostenere la diffusione delle migliori pratiche agricole. Questo include la promozione di metodi di coltivazione sostenibili e la valorizzazione delle produzioni tipiche locali, che rappresentano un patrimonio inestimabile di biodiversità e saper fare.

In Puglia, con la recente adesione di Troia, il numero dei comuni che fanno parte di questa prestigiosa rete sale a sessanta, confermando inequivocabilmente la regione come una delle aree olivicole più significative e produttive dell’intero Paese, un vero e proprio motore per l'economia e la cultura dell'olio.

La partecipazione attiva all’Associazione Città dell’Olio offre ai comuni membri una piattaforma unica per collaborare a livello nazionale. Questa sinergia permette di sviluppare strategie congiunte per la promozione turistica e culturale strettamente legata all’olio extravergine, creando percorsi e itinerari che esaltano le bellezze paesaggistiche e le tradizioni enogastronomiche. Inoltre, l’associazione favorisce in modo proattivo lo scambio di esperienze e buone pratiche tra territori che condividono una forte e radicata vocazione olivicola. Questo network virtuoso contribuisce a rafforzare l'identità collettiva e a stimolare l'innovazione nel settore, garantendo un futuro prospero per l'olio extravergine di oliva italiano.