Offida (Ascoli Piceno) è stata inserita nella terza edizione della Guida dei Comuni Sostenibili italiani 2026/2027. La pubblicazione nazionale ETS Edizioni valorizza buone pratiche, iniziative di sostenibilità e turismo rispettoso. Presentata il 15 maggio al Salone del Libro di Torino, durante il Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS.

Offida è tra i 167 enti locali selezionati. L'edizione, ampliata, conta 624 pagine, 1.000 luoghi, percorsi e parchi, 600 iniziative e 700 pratiche. Il sindaco Luigi Massa ha commentato l'impegno su "sostenibilità ambientale e sociale".

L'assessore all'Ambiente Fabio Amabili ha aggiunto: "La sostenibilità è un investimento per il futuro".

La Guida e la Rete dei Comuni Sostenibili

La Guida nasce dalla Rete dei Comuni Sostenibili (2021), che supporta gli enti locali italiani con monitoraggio basato su indicatori territoriali, misurando i progressi verso gli obiettivi di sostenibilità. La terza edizione coinvolge 167 tra Comuni, Province e Città Metropolitane, impegnati nell'attuazione dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 e nel programma di neutralità climatica al 2050.

Il volume propone itinerari, cammini, alberi storici e monumentali, con circa 130 film e serie TV ambientati nei territori della Rete. Include approfondimenti su Slow Food e su iniziative che legano tutela ambientale, qualità della vita, sviluppo economico e valorizzazione turistica.

Buone pratiche di sostenibilità in Italia

La Guida dei Comuni Sostenibili italiani 2026/2027 illustra numerose buone pratiche di amministrazioni impegnate nella sostenibilità ambientale e sociale: comunità energetiche rinnovabili, raccolta rifiuti innovativa, alberi per i nati, promozione della lettura e filiere alimentari. L'inserimento di Offida è un riconoscimento del percorso intrapreso e un'opportunità di promozione del territorio, unendo identità, qualità della vita e responsabilità ambientale.