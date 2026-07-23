Dopo un periodo di chiusura, il centro visita del Parco Nazionale Val Grande a Buttogno, frazione di Santa Maria Maggiore in Valle Vigezzo (Verbano-Cusio-Ossola), ha riaperto al pubblico. L'iniziativa è stata possibile grazie al contributo della sezione Cai Valle Vigezzo, che ha collaborato al rinnovamento e all'ammodernamento degli spazi.

Il centro visita, completamente rinnovato, ospiterà durante l’estate una serie di attività rivolte in particolare ai bambini. Sono previsti incontri, proiezioni di documentari e laboratori ludici di educazione ambientale.

Gli spazi sono stati allestiti in collaborazione con l’istituto comprensivo “Andrea Testore” di Santa Maria Maggiore, nell’ambito del progetto “A scuola di montagna”. Questo programma educativo utilizza un approccio peer-to-peer, coinvolgendo gli studenti nel ruolo di guide e divulgatori naturalistici.

Progetto educativo e coinvolgimento degli studenti

Gli studenti, affiancati dai volontari del Cai, hanno elaborato un decalogo di azioni virtuose e comportamenti da adottare per ridurre l’impatto antropico sull’ambiente montano. Hanno inoltre realizzato due pannelli interattivi dedicati alla fauna di media e alta quota. Questi pannelli propongono attività di riconoscimento basate su impronte e comportamenti animali, con l’obiettivo di sensibilizzare i visitatori alla conoscenza e al rispetto della biodiversità locale.

Il Parco Nazionale Val Grande: un tesoro naturale

Il Parco Nazionale Val Grande è situato nel nord del Piemonte, tra la Val Vigezzo e il Lago Maggiore, e rappresenta la più vasta area wilderness delle Alpi italiane. Il parco si estende su una superficie di oltre 14.000 ettari e tutela un ambiente naturale caratterizzato da boschi, vallate e una ricca biodiversità. Il suo obiettivo principale è la conservazione della natura e la promozione di attività di educazione ambientale, coinvolgendo scuole, associazioni e visitatori in iniziative di sensibilizzazione e scoperta del territorio.