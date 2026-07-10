PESCARA, 10 luglio 2026 – Il comparto 4 della Riserva Dannunziana di Pescara torna finalmente a nuova vita, a cinque anni di distanza dal devastante incendio che il 1 agosto 2021 colpì duramente il polmone verde della città. Questa mattina è stata inaugurata una moderna struttura in legno, che rappresenta un simbolo tangibile della rinascita di quest'area.

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha espresso grande soddisfazione per l'intervento, sottolineando che la nuova costruzione, sebbene definita "casetta", è in realtà "una bella costruzione inserita perfettamente in questo ambiente della pineta".

Ha ricordato come la precedente struttura fosse stata "completamente distrutta" dal rogo del 1 agosto 2021. La nuova edificazione è destinata a una doppia funzione: ospiterà l'associazione degli anziani, già fruitrice della precedente sede, e un'altra associazione, ancora da selezionare, che si occuperà delle attività di divulgazione e formazione didattica all'interno della pineta. Il sindaco ha inoltre menzionato la realizzazione di un'altra elegante struttura, in legno e vetro, pensata per le attività ricreative, ribadendo la volontà che "questa pineta deve vivere come noi vogliamo che sia e come è successo negli anni".

La trasformazione di Via della Bonifica: un progetto di depaving

Un'altra significativa novità riguarda la scomparsa di un tratto di via della Bonifica che in passato attraversava la pineta.

Il sindaco ha evidenziato come l'asfalto sia stato rimosso nell'ambito di un ambizioso progetto di “depaving”, un termine che indica l'eliminazione delle superfici asfaltate per favorire la rigenerazione ambientale attraverso la piantumazione di alberi e l'inserimento di nuove aree verdi. Questo intervento, già in corso, promette di trasformare radicalmente la zona. "La prossima estate – ha anticipato il primo cittadino – avremo tutta un'altra immagine di questa zona che prima era attraversata dalle macchine e che invece adesso diventerà un'altra grande area di verde a disposizione della città."

Funzioni sociali e aggregative: il cuore della pineta

Le due nuove strutture rivestono un ruolo cruciale per la comunità, con una funzione doppia che va oltre la semplice ricreazione.

Il sindaco ha enfatizzato l'importanza dell'aggregazione, dell'incontro e della condivisione, in particolare per le persone anziane, che qui potranno svolgere una preziosa funzione sociale. La pineta, infatti, è concepita come un luogo di unione e socialità, non solo di svago, contribuendo anche al "controllo della pineta" attraverso la presenza attiva dei cittadini.

La rinascita del comparto 4 della Riserva Dannunziana, gravemente danneggiato dall'incendio del 1 agosto 2021, si concretizza dunque con l'inaugurazione della nuova struttura in legno e l'avanzamento del progetto di rigenerazione ambientale. L'eliminazione dell'asfalto di via della Bonifica restituisce continuità al paesaggio verde, rendendo nuovamente fruibile e vitale una delle aree più preziose di Pescara.