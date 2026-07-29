Un mistero preoccupante avvolge il Parco Nazionale di Amboseli in Kenya, dove almeno 16 elefanti sono stati trovati morti nelle ultime due settimane in circostanze ancora da chiarire. Le autorità hanno avviato indagini urgenti dopo il ritrovamento di numerosi esemplari deceduti nelle aree circostanti il parco, con 14 decessi ufficialmente accertati finora. La vicenda ha sollevato grande allarme tra i conservazionisti e la comunità locale, che chiede risposte immediate.

Le indagini del Kenya Wildlife Service

Il Kenya Wildlife Service (KWS) ha confermato l'apertura di un'indagine approfondita per determinare le cause di queste morti improvvise.

Secondo quanto riferito da Duncan Wanyama, responsabile della comunicazione del KWS, gli elefanti sono stati scoperti senza vita in diverse località, a una distanza variabile tra i 15 e i 30 chilometri dai confini del parco. Wanyama ha specificato che gli animali "non sono morti all'interno del Parco Nazionale di Amboseli", ma piuttosto "sono stati trovati nei ranch circostanti".

Gli esemplari deceduti appartenevano a diverse fasce d'età e sesso, e i decessi si sono verificati nell'arco di appena tre settimane, un lasso di tempo che ha contribuito a incrementare la preoccupazione. Sebbene la causa esatta delle morti non sia stata ancora stabilita, il KWS ha prontamente avviato una procedura investigativa.

Veterinari esperti, di stanza nel parco, sono stati coinvolti per condurre le prime analisi, e campioni biologici sono stati inviati al Government Chemist per ulteriori e più dettagliate indagini tossicologiche e patologiche.

La reazione della comunità e le richieste di trasparenza

La serie di decessi ha provocato una forte reazione da parte della comunità locale e delle autorità regionali. Il governatore della contea di Kajiado, Joseph Ole Lenku, è intervenuto con decisione, esortando il KWS ad accelerare le indagini e a fornire comunicazioni chiare e trasparenti sui risultati. Ole Lenku ha evidenziato il profondo legame che la comunità sente con questi maestosi animali, affermando con forza: "Abbiamo detto, cosa sta succedendo ai nostri elefanti?

Questi animali sono nostri. Vogliamo avere un rapporto. Perché il KWS ha prelevato i campioni. Vogliamo un rapporto: cosa ha ucciso tredici dei nostri elefanti in tre settimane? Non è mai successo". Le sue parole riflettono la frustrazione crescente tra i residenti, che attendono risposte concrete prima che altri elefanti possano morire.

Questa tragica vicenda ha anche riacceso un dibattito preesistente e molto acceso riguardo alla gestione del Parco Amboseli e al controverso trasferimento della sua amministrazione alla contea di Narok. La questione, legata a più ampie dispute sul controllo del parco, ha generato tensioni politiche significative a livello locale. Alcuni influenti rappresentanti della comunità Maasai hanno persino minacciato di ritirare il loro sostegno politico in vista delle prossime elezioni, qualora non vengano fornite risposte esaurienti sia sulla misteriosa morte degli elefanti sia sulla complessa questione della gestione del parco.