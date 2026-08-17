Ferragosto è appena passato e l’estate italiana si prepara a cambiare ritmo. Dopo una lunga fase caratterizzata da caldo intenso e condizioni generalmente stabili, da oggi 17 agosto aumenta l’instabilità atmosferica, con temporali attesi soprattutto al Nord e un graduale ridimensionamento delle temperature in diverse zone del Paese.

Non significa, però, che l’estate sia finita. Agosto resta un mese pienamente estivo e le tendenze dell’Aeronautica Militare invitano a leggere le previsioni a medio-lungo termine come indicazioni probabilistiche e non come previsioni dettagliate per le singole località.

La svolta arriva dopo Ferragosto

Il cambiamento più evidente dovrebbe manifestarsi proprio a partire da oggi, quando una perturbazione porterà maggiore instabilità su alcuni settori italiani. Secondo le previsioni di Meteo.it, sono possibili temporali accompagnati da un temporaneo calo termico.

Il quadro è quello tipico delle fasi in cui una struttura anticiclonica perde parte della propria forza e permette a correnti più instabili di raggiungere la Penisola.

Il passaggio non sarà però identico ovunque. Il Nord dovrebbe essere l’area maggiormente interessata nella prima fase, mentre l’instabilità potrebbe successivamente estendersi anche verso alcune zone del Centro.

Temporali e temperature in calo, ma l’estate resta

Parlare di “fine dell’estate” sarebbe quindi prematuro. La novità riguarda soprattutto l’alternanza tra giornate calde e fasi temporalesche.

Dopo il picco di caldo delle ultime settimane, anche una temporanea diminuzione delle temperature può essere percepita come una vera svolta. Ma i valori resteranno comunque estivi e non è escluso che il caldo torni protagonista dopo il passaggio perturbato.

È proprio questa alternanza a caratterizzare la seconda parte di agosto: meno stabilità, più variabilità e maggiore attenzione alle previsioni giorno per giorno.

Attenzione ai temporali intensi

Il passaggio da una fase molto calda a una più instabile richiede particolare attenzione soprattutto nelle aree interessate dai temporali.

Rovesci intensi, grandine e raffiche di vento possono accompagnare le celle temporalesche più sviluppate. Per questo, chi si trova all’aperto, in montagna o in prossimità di corsi d’acqua dovrebbe controllare gli aggiornamenti ufficiali e gli eventuali avvisi della Protezione Civile.

La situazione va comunque valutata localmente: una previsione di instabilità non significa automaticamente che un determinato territorio sarà interessato da fenomeni intensi.

E nelle grandi città cosa succede?

Il cambiamento riguarda anche chi ha scelto di trascorrere agosto in città. Milano, Torino, Roma e Napoli hanno vissuto settimane caratterizzate da caldo e afa, ma la seconda parte del mese potrebbe offrire qualche pausa.

Al Nord, Milano e Torino saranno tra i centri urbani più esposti alla maggiore variabilità nella prima fase del cambiamento. Al Centro, Roma potrebbe continuare a sperimentare temperature elevate, mentre al Sud e in particolare a Napoli il caldo dovrebbe mantenere più a lungo la propria presenza.

Per chi è rimasto nei grandi centri urbani, quindi, qualche grado in meno potrebbe persino rappresentare una buona notizia. Le giornate meno roventi possono diventare più favorevoli per passeggiate, visite culturali, serate all’aperto e attività nei parchi, sempre verificando l’evoluzione dei temporali prima di uscire.

Anche nelle città, infatti, non bisogna sottovalutare i cambiamenti improvvisi del tempo: un pomeriggio caldo può rapidamente lasciare spazio a un temporale intenso.

Cosa cambia per chi è ancora in vacanza

Per chi si trova invece al mare, in montagna o al lago, la maggiore instabilità suggerisce qualche attenzione in più nell’organizzazione delle giornate.

Non saranno soltanto le temperature massime a determinare il comfort di una giornata: vento, temporali e condizioni del cielo possono diventare elementi altrettanto importanti.

In particolare, chi programma escursioni in montagna dovrebbe controllare le previsioni poco prima della partenza, perché i temporali estivi possono svilupparsi rapidamente.

L’estate non è finita, ma cambia volto

La seconda metà di agosto si apre dunque con uno scenario diverso rispetto alle settimane precedenti. Il caldo non scompare, ma perde temporaneamente il ruolo di unico protagonista, lasciando spazio a una maggiore variabilità.

Per gli italiani ancora in vacanza significa dover guardare un po’ più spesso le previsioni prima di organizzare una giornata al mare o un’escursione. Per chi è rimasto in città, invece, qualche giornata meno rovente può diventare l’occasione per vivere l’estate in modo diverso.

Ferragosto, insomma, non ha segnato la fine della stagione: segna piuttosto l’inizio di una fase più movimentata, nella quale sole, caldo e temporali potrebbero alternarsi fino alla fine del mese.