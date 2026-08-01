L'attenzione sull'arcipelago delle Eolie si concentra sui nuovi impianti di dissalazione, previsti a Panarea, Stromboli, Alicudi e Filicudi. L'associazione ecologista Gruppo d’intervento giuridico (GrIG) ha richiesto verifiche preventive su questi interventi. La preoccupazione, ampiamente condivisa dagli abitanti locali, riguarda i possibili impatti ambientali dello scarico della salamoia. Questo residuo del processo di dissalazione potrebbe compromettere l'ambiente marino, in particolare le delicate praterie di Posidonia oceanica, un ecosistema fondamentale per la biodiversità mediterranea.

Verifiche preventive e coinvolgimento istituzionale

Per le sue legittime preoccupazioni, il GrIG ha presentato un'istanza di accesso civico e di richiesta di informazioni ambientali. L'iniziativa ha coinvolto direttamente diverse autorità e istituzioni chiave: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione siciliana, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, il Comune di Lipari – ente territoriale di riferimento per le Eolie – e i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (Noe). A ulteriore garanzia di trasparenza, è stata informata anche la Procura della Repubblica di Messina. L'associazione ribadisce con fermezza l'obbligo di sottoporre gli impianti a Valutazione di incidenza ambientale (VIA) e di ottenere tutte le necessarie autorizzazioni agli scarichi previste dalla normativa vigente.

Questi passaggi sono considerati cruciali per assicurare la compatibilità dei progetti con la tutela dell'ecosistema.

Stato delle autorizzazioni e valore ambientale delle Eolie

Riguardo lo stato delle procedure autorizzative, emerge che per gli impianti di Alicudi e Panarea sono già stati espressi pareri favorevoli. Tuttavia, per le isole di Filicudi e Stromboli, gli esiti dei relativi procedimenti non sono ancora stati resi noti, mantenendo un alone di incertezza su questi specifici progetti. È fondamentale ricordare che l'arcipelago delle Eolie non è un territorio qualsiasi: è un'area di eccezionale valore naturalistico e culturale. Le isole sono infatti sottoposte a stringenti vincoli paesaggistici, sono parte integrante della prestigiosa Rete Natura 2000 – un network europeo di siti di interesse comunitario – e, non da ultimo, sono riconosciute come patrimonio mondiale Unesco.

Queste qualifiche impongono un livello di attenzione e protezione elevatissimo. Per tali ragioni, il GrIG insiste sulla necessità di condurre approfondite verifiche preventive, capaci di valutare con rigore gli effetti diretti e indiretti che i progetti di dissalazione potrebbero generare. L'obiettivo primario, ribadito con forza dall'associazione, è che la salvaguardia dell'ecosistema marino e della sua inestimabile biodiversità rimanga una priorità assoluta in ogni fase decisionale.