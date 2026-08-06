Il 6 agosto 2026, il Generale di Corpo d'Armata Fabrizio Parrulli, Comandante delle Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFAA), ha effettuato una visita in Campania. L'attenzione si è concentrata sui reparti dei Carabinieri Forestale maggiormente impegnati nelle attività operative nella Terra dei Fuochi. La giornata è iniziata presso la Regione Carabinieri Forestale 'Campania', dove il Generale Parrulli è stato accolto dal Comandante Gen. B. Ciro Lungo. In questa sede, ha constatato lo stato di avanzamento dei lavori della nuova Control Room interforze, realizzata sotto la supervisione del Commissario Straordinario alle Periferie, Prefetto Fabio Ciciliano.

Ha inoltre incontrato, insieme all'Incaricato per il contrasto ai roghi Vice Prefetto Ciro Silvestro, il personale delle Forze di Polizia, dell’Esercito Italiano, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Metropolitana di Napoli, esprimendo parole di apprezzamento e incoraggiamento per il delicato lavoro svolto.

Modello operativo e risultati nel contrasto ambientale

Durante la visita, il Generale Parrulli ha verificato il funzionamento del modello operativo interforze e l’efficacia del sistema di videosorveglianza esteso su vaste aree, messo a disposizione dalla Regione Campania tramite la società SMA. Ha inoltre osservato lo scambio informativo con i Vigili del Fuoco, sottolineando l’importanza di un approccio preventivo per contrastare gli abbandoni e i roghi di rifiuti, garantendo tempi di intervento rapidi e ottimizzazione delle risorse.

Successivamente, Parrulli si è recato al Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise, uno dei reparti che ha ottenuto risultati significativi nella lotta agli sversamenti illeciti e ai roghi tossici. Qui, grazie all’utilizzo di sistemi di captazione di immagini sui siti risanati dal Commissario Unico per le Bonifiche, Generale Giuseppe Vadalà, sono stati effettuati 13 arresti in flagranza di reato o flagranza differita dalla pubblicazione del cosiddetto 'Decreto Terra dei Fuochi' (D.L. nr. 116 dell’agosto 2025). Il Generale Parrulli ha ringraziato e apprezzato il lavoro svolto dai militari del Nucleo e dal loro comandante, Mar. Ca. Aniello Cioffi.

Educazione ambientale e coinvolgimento del territorio

La visita è proseguita presso il Reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta, dove il Generale è stato accolto dal Comandante Ten. Col. Marilena Scudieri. Qui ha visionato l'allestimento della nuova Sala di Educazione Ambientale 'Terra dei Fuochi e Tutela della Biodiversità', destinata a ospitare scolaresche, gruppi scout e associazioni per giornate di sensibilizzazione ed educazione ambientale sui temi della legalità ambientale e della corretta gestione dei rifiuti.

È stato fatto il punto sulle iniziative di educazione ambientale realizzate in collaborazione con il Comando Regione Carabinieri Forestale Campania, che hanno visto il Reparto di Caserta protagonista di un articolato programma di sensibilizzazione rivolto a cittadini, scuole e realtà territoriali.

Dall’inizio dell’anno, il Reparto, insieme al Gruppo Carabinieri Forestale di Caserta e al Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Vesuvio, ha partecipato a 170 eventi dedicati alla promozione della legalità ambientale e della tutela del patrimonio naturale, coinvolgendo complessivamente 21.796 partecipanti. Il Generale Parrulli ha espresso apprezzamento a tutti i militari e alle maestranze OTI impegnate nell’organizzazione degli eventi.

Il ruolo di coordinamento delle Prefetture

Nel contesto delle attività di contrasto al fenomeno dei roghi nella Terra dei Fuochi, le Prefetture di Caserta e Napoli svolgono un ruolo di coordinamento tra istituzioni e associazioni del territorio. Queste strutture promuovono confronti periodici tra enti locali, forze dell’ordine e realtà associative per rafforzare la collaborazione nella prevenzione e gestione delle emergenze ambientali.

L’obiettivo è favorire la condivisione di informazioni e strategie operative, con particolare attenzione alle attività di sensibilizzazione e informazione rivolte ai cittadini e alle scuole, in linea con le iniziative illustrate durante la visita del Generale Parrulli.