La Guardia Costiera di Portoferraio ha recentemente messo i sigilli a un'ampia area di 10.000 metri quadrati nel comune di Portoferraio, sull'isola d'Elba. Il terreno, situato in provincia di Livorno, era stato trasformato in una discarica abusiva, con un presunto deposito incontrollato di ingenti quantità di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi. L'operazione, volta a tutelare l'ambiente e la salute pubblica, è stata condotta con il supporto tecnico dell'Arpat, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana.

L'intervento e i rifiuti rinvenuti

Durante gli accertamenti, i militari hanno scoperto un vasto assortimento di materiali illeciti. Tra i numerosi rifiuti di diversa natura rinvenuti, figurano veicoli fuori uso, carcasse di roulotte, natanti e parti di imbarcazioni, motori marini, pneumatici esausti, materiali da costruzione e demolizione. Erano presenti anche materiali metallici e plastici, apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse (RAEE), bombole di gas e altri rifiuti speciali. Tutti questi elementi erano stati depositati direttamente sul terreno, in totale assenza delle prescritte modalità di gestione e delle necessarie misure di contenimento, creando un grave impatto ambientale.

Le azioni legali e il ruolo di Arpat

Il sequestro preventivo d'urgenza è stato disposto dal pubblico ministero di Livorno. Questa misura si è resa necessaria per impedire la prosecuzione delle condotte illecite e prevenire l'aggravamento delle conseguenze dei reati ipotizzati. Le indagini proseguiranno con l'obiettivo di accertare eventuali ulteriori responsabilità. Saranno inoltre effettuati specifici approfondimenti tecnici per verificare lo stato delle matrici ambientali interessate e l'eventuale sussistenza di ulteriori violazioni della normativa ambientale.

L'Arpat, in questo contesto, ha svolto un ruolo tecnico fondamentale. L'agenzia, istituita con legge regionale, è incaricata del monitoraggio, della vigilanza e della consulenza tecnico-scientifica su tutte le tematiche ambientali, inclusa la gestione dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento.

Il suo contributo è stato essenziale per la classificazione e la quantificazione dei rifiuti, elementi cruciali per definire le future procedure di bonifica e garantire la corretta applicazione delle normative vigenti in materia ambientale.