Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha affermato con chiarezza che la siccità è ormai una condizione strutturale per il territorio italiano, e che la risposta più efficace a questa persistente emergenza deve necessariamente concretizzarsi attraverso una pianificazione strategica e a lungo termine. Lollobrigida ha affrontato questo tema cruciale durante una sua recente visita nelle Marche. Qui, ha avuto modo di incontrare e confrontarsi con i rappresentanti delle istituzioni locali e con gli operatori del settore agricolo, con l'obiettivo di delineare le misure più urgenti e necessarie per fronteggiare la crescente e preoccupante carenza di acqua che sta interessando la regione.

La visione del ministro sulla gestione della siccità

Il ministro Lollobrigida ha evidenziato con forza che la siccità non può più essere considerata un evento isolato o eccezionale, ma va affrontata come una condizione climatica costante che richiede l'adozione di strategie di lungo periodo. "La risposta non può essere l'emergenza, ma la pianificazione", ha ribadito il ministro, sottolineando l'importanza vitale di interventi strutturali mirati a garantire la sicurezza idrica e a sostenere la produttività del cruciale settore agricolo. Nel corso degli incontri tenutisi, sono state approfondite diverse possibili soluzioni. Tra queste, spiccano la realizzazione di nuove infrastrutture dedicate alla raccolta e alla distribuzione efficiente dell'acqua, oltre a significativi investimenti in tecnologie innovative per un'irrigazione più efficiente e sostenibile.

Le Marche: sfide e impatti della carenza idrica

La regione Marche è stata recentemente colpita da una significativa e allarmante riduzione delle sue risorse idriche, con conseguenti e gravi difficoltà sia per il comparto agricolo locale sia per l'approvvigionamento della popolazione. Le autorità locali hanno espresso profonda preoccupazione per l'impatto devastante della siccità sulle colture e sulla disponibilità di acqua potabile. Il ministro ha ribadito con fermezza la necessità di un coordinamento stretto e sinergico tra il governo centrale e le amministrazioni regionali per affrontare in modo efficace e coeso questa complessa situazione, promuovendo al contempo una gestione sostenibile e responsabile delle risorse naturali.

Lollobrigida ha inoltre posto l'accento sul fatto che la pianificazione deve coinvolgere attivamente tutti i livelli istituzionali e prevedere un utilizzo razionale e consapevole dell'acqua. Questo include anche l'implementazione di campagne di sensibilizzazione mirate, rivolte sia ai cittadini sia agli operatori del settore, per promuovere pratiche virtuose. L'obiettivo dichiarato è quello di garantire una risposta strutturale, robusta e duratura alla siccità, salvaguardando in egual misura sia l'agricoltura, pilastro economico del territorio, sia le esigenze vitali delle comunità locali.