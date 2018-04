Diretta secondo tempo Torino-Crotone

83' Esordio in serie A per il baby Buongiorno nel Torino, prende il posto di Moretti.

75' Occasione per Zanellato, ma la mira del giocatore rossoblù è imprecisa.

73' Cambio pure nel Torino. Obi prende il posto di Baselli.

71' Tumminello in campo per il Crotone al posto di Trotta.

68' GOL TORINO! Tripletta di Belotti per il poker granata. Questa volta il centravanti viene ben imbeccato da Iago Falque, si presenta solo davanti a Cordaz e lo fredda.

65' Ritmi ovviamente più blandi, il Crotone non riesce a rimettersi in partita.

60' Barreca prende il posto di De Silvestri nel Torino.

55' Tiro di Trotta per il Crotone che non inquadra la porta.

50' Primi cinque minuti della ripresa filati via senza emozioni.

45' Si riprende a giocare, non ci sono sostituzioni.

Diretta primo tempo Torino-Crotone

45' Primo tempo che si chiude sul risultato di 3-0 a favore del Torino con doppietta di Belotti e gol di Iago Falque.

39' Altra occasione per il Torino, stavolta Cordaz salva su Ljajic.

37' GOL TORINO! 3-0 per i granata sul Crotone, davvero una passeggiata per adesso. Assist al bacio di Ljajic per la deviazione vincente di Belotti che così firma una doppietta.

36' Ammonito Faraoni nel Crotone.

30' Mezzora e partita in cassaforte per il Torino. Sterile la reazione dei calabresi.

20' GOL TORINO! Raddoppio immediato dei granata con Iago Falque. Ben servito da Baselli, lo spagnolo entra in area e mette la palla dove Cordaz non può arrivare.

17' GOL TORINO! Vantaggio dei granata. Angolo di Ljajic, conclusione di Belotti respinta da Cordaz. La sfera torna ancora a Belotti che insacca.

16' Benali non ce la fa a rimanere in campo, al suo posto nel Crotone entra Zanellato.

15' Non si sblocca il risultato della partita, ancora fermo sullo 0-0.

5' Crotone che ci prova specie dalla sinistra con Pavlovic, per adesso però nessuna azione pericolosa.

1' Tutto pronto per il fischio d'inizio della partita. Crotone in maglia bianca, Toro con la classica divisa granata.

Le formazioni ufficiali di Torino-Crotone

Torino: Sirigu,; Bonifazi, Burdisso, Moretti, De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi, Ljajic, Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

Crotone: Cordaz, Ceccherini, Ajeti, Sampirisi, Faraoni, Rohden, Barberis, Benali, Pavlovic, Trotta, Simy. Allenatore: Zenga

Il recupero di serie A in diretta a partire dalle 18.30

Torino-Crotone è uno dei recuperi della ventisettesima giornata di serie A [VIDEO]che seguiremo in #diretta testuale su Blasting News a partire dalle 18.30 di oggi 4 aprile.

Aggiornamenti sulle formazioni, la cronaca delle azioni salienti e di quanto accadrà in questa partita che mette in palio punti importanti specie per gli ospiti. Il Torino ha infatti 39 punti e non ha obiettivi in questa stagione. Mazzarri proverà a chiudere il più in alto possibile con la sua formazione iniziando anche a fare degli esperimenti in vista del prossimo campionato. Ha invece sicuramente bisogno di punti il Crotone, terzultimo, che se il campionato di serie A [VIDEO] finisse oggi sarebbe retrocesso. I calabresi hanno perso 4 delle ultime 5 partite e non possono assolutamente permettersi il lusso di andare ko. Zenga però ha davvero gli uomini contati, tra infortunati e squalificati.

Le probabili formazioni

