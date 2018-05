Mancano ormai appena novanta minuti alla chiusura definitiva del campionato italiano di calcio e il Napoli, ormai si sa, dovrà accontentarsi ancora una volta delle briciole lasciate per strada dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Il grande sogno dello scudetto, infatti, si è infranto definitivamente domenica scorsa ed è giunto quindi il momento di cominciare a pensare al futuro. In bilico c'è ancora la questione legata alla permanenza o meno di Maurizio Sarri sulla panchina azzurra [VIDEO], e per convincerlo a restare, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto un primo nome sul mercato, un colpo da 25 milioni di euro che potrebbe convincere il tecnico toscano a rimanere al San Paolo anche per il futuro.

Napoli: eccolo il jolly del presidente per convincere Sarri a restare

Secondo quanto riferito dal noto giornalista sportivo ed esperto di Calciomercato, Paolo Bargiggia, intervenuto ai microfoni di Mediaset, nell'incontro che c'è stato nei giorni scorsi tra il presidente del Napoli De Laurentiis e l'attuale allenatore Maurizio Sarri, sarebbero state illustrate tutte le pedine del futuro per convincere l'ex Empoli a rimanere in Campania. Tra queste ci sarebbe senza ombra di dubbio l'estremo difensore portoghese Rui Patricio, attualmente in forza allo Sporting Lisbona. Il giocatore sarebbe stato proposto dal procuratore Mendes e visti gli ottimi rapporti col Napoli, potrebbe essere proprio lui il sostituto di Reina. Questo il primo dei tanti nomi che il club partenopeo seguirà in estate e cercherà di portarsi a casa.

Napoli: le altre strategie di mercato

Infatti, dopo aver parlato di questo primo possibile colpo da regalare a Maurizio Sarri, Bargiggia si è soffermato sulle altre situazioni aperte in casa Napoli. Innanzitutto si starebbe cercando un attaccante da 20 gol a stagione e l'identikit riporterebbe a Marega del Porto, maliano classe 1991. Un'operazione alla De Laurentiis: giocatore non di fama mondiale, ad un costo abbordabile e da valorizzare. Per quanto riguarda il colpo a centrocampo, per Lucas Torreira ci sarebbero dei problemi, mentre Jorginho piace molto in Premier League [VIDEO]. Infine, si è soffermato anche su Koulibaly, che potrebbe partire per cifre attorno agli 80-90 milioni di euro.

