La Juve, ieri, intorno alle 20 è arrivata alla stazione di Parma e poi si è spostata in ritiro: i bianconeri resteranno in hotel fino alle 19 di questa sera e poi si sposteranno in pullman allo stadio Tardini. La Juventus contro il Parma potrebbe presentarsi con il 4-2-3-1 o con il 4-3-3 in quanto Massimiliano Allegri ancora non ha deciso se utilizzare Paulo Dybala dal primo minuto oppure se lasciarlo in panchina. A quel punto al posto del numero 10 bianconero giocherebbe Blaise Matuidi. Infatti senza Dybala la Juve giocherebbe con il 4-3-3, ma questo dubbio verrà risolto solo nel corso della giornata di oggi.

Bernardeschi verso la conferma

Questa sera la Juve dovrebbe giocare con praticamente gli stessi uomini che hanno giocato contro la Lazio e in attacco è possibile che vengano confermati Federico Bernardeschi, Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic. Non è da escludere che insieme a loro tre possa esserci anche Paulo Dybala. Infatti, Massimiliano Allegri deve decidere se affrontare il Parma con il 4-2-3-1 o con il 4-3-3.

Questo è il dubbio più grande [VIDEO] in casa bianconera e a seconda della scelta del modulo si capirà se il numero 10 bianconero sarà titolare oppure nell'undici iniziale dei Campioni d'Italia ci sarà Blaise Matuidi.

Khedira favorito su Can

Oltre al sistema di gioco, Massimiliano Allegri per la partita di oggi deve sciogliere altri due ballottaggi e il primo riguarda la difesa: il tecnico livornese per il reparto arretrato ha le idee piuttosto chiare visto che confermerà Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Alex Sandro. Dunque la difesa bianconera è fatta per 3/4, resta solo da capire chi si aggiudicherà l'ultimo posto fra Joao Cancelo e Juan Cuadrado. I due giocatori sono in ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro e il portoghese sembra essere in vantaggio sul portoghese.

Anche a centrocampo c'è un dubbio è riguarda il partner di Miralem Pjanic.

Al momento Sami Khedira sembra essere il principale candidato per affiancare il numero 5 bianconero: il tedesco è favorito su Emre Can. Dunque Khedira e Pjanic sono i principali indiziati per guidare la mediana della Juve [VIDEO]ma non è da escludere che con loro ci sia anche Blaise Matuidi, visto che la possibilità che Massimiliano Allegri schieri il 4-3-3 è tutt'altro che remota.

Probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Bernardeschi, Dybala, Mandzukic; Ronaldo.