La stagione della Juventus si è conclusa tra polemiche, tensioni e tanti interrogativi sul futuro. Adesso però il club bianconero deve necessariamente trovare stabilità e programmare con lucidità la prossima annata. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, John Elkann avrebbe deciso di intervenire in prima persona per cercare di riportare serenità all’interno della società. Il numero uno di Exor avrebbe infatti chiesto a Damien Comolli e a Luciano Spalletti di trovare un punto d’incontro e mettere da parte le divergenze nate nelle ultime settimane.

Una situazione delicata che preoccupa la proprietà, consapevole di come il club non possa permettersi ulteriori fratture interne in un momento così importante della propria ricostruzione.

Tensioni tra Comolli e Spalletti

Nelle ultime ore sarebbero emerse tensioni sempre più evidenti tra Damien Comolli e Luciano Spalletti.Dopo il derby, infatti, qualcosa si sarebbe incrinato nei rapporti tra l’area tecnica e quella dirigenziale, con il tecnico che chiederebbe un coinvolgimento maggiore nelle strategie di mercato e nelle decisioni operative del club. Spalletti vorrebbe avere un peso più importante nella costruzione della squadra e nella scelta dei profili da portare a Torino, convinto che soltanto attraverso una linea condivisa si possa davvero rilanciare la Juventus.

La proprietà, nelle ultime ore, avrebbe cercato di fare da mediatrice per evitare che la situazione degeneri ulteriormente. L’obiettivo è quello di mettere da parte incomprensioni caratteriali e dissapori nati in un momento di forte pressione. Tuttavia resta da capire se le due parti riusciranno davvero a trovare un equilibrio. In caso contrario, il rischio sarebbe enorme per tutti: dalla dirigenza fino all’allenatore. La Juventus non può permettersi un’altra stagione vissuta tra conflitti interni, soprattutto dopo anni complicati sotto il profilo sportivo e societario.

Chiellini sempre più centrale

All’interno della nuova Juventus, però, sta crescendo sempre di più anche il peso di Giorgio Chiellini.

L’ex capitano bianconero è destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale all’interno del club e viene considerato una figura fondamentale per riportare equilibrio e identità juventina. Chiellini, almeno per il momento, sembra essere rimasto fuori dalle tensioni dirigenziali e continua a rappresentare un punto di riferimento sia per la società sia per lo spogliatoio.

In questo momento la priorità è lavorare per il bene della Juventus e proteggere un progetto tecnico che la proprietà considera ancora valido. Spalletti gode infatti della stima di Elkann ed è ritenuto l’uomo giusto per guidare la rinascita bianconera. Il tecnico di Certaldo è arrivato a Torino in una situazione molto complicata, ma nonostante le difficoltà è riuscito a ridare un’identità tattica, un gioco e soprattutto un’anima alla squadra.

Proprio per questo motivo la società non vorrebbe ripartire nuovamente da zero, ma trovare una soluzione interna che possa consentire a tutti di continuare insieme il percorso iniziato pochi mesi fa.