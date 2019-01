Annuncio

Annuncio

Arezzo-Pisa, gara valida per la 22ª giornata del Girone A di Serie C, si giocherà oggi alle 18:30 allo stadio Città di Arezzo. Davide Moscardelli, capitano del Pisa dalla stagione 2018/2019, ha militato nell’Arezzo dal 2016 al 2018 segnando 30 gol. Fino adesso con la maglia nerazzurra le sue prestazioni sono state al di sotto delle aspettative e stasera vorrà sicuramente rifarsi.

I padroni di casa si trovano al quarto posto in classifica con 34 punti, il Pisa è settimo a quota 31.

Negli ultimi cinque incontri l’Arezzo ha perso a Vercelli, pareggiato in casa con la Lucchese, vinto in casa con la Pistoiese e fuori casa a Gozzano e pareggiato tra mura amiche con l’Entella [VIDEO].

Advertisement

Il Pisa nell’ultima gara di campionato ha pareggiato col Siena, nelle due precedenti trasferte ha pareggiato a Cuneo e a Novara, perso in casa contro la Pro Patria e vinto il derby a Pontedera. Negli ultimi cinque testa a testa l’Arezzo ha vinto due volte, il Pisa una volta e due volte le squadre hanno pareggiato, tra cui nella gara di andata il 25 settembre 2018.

L’Arezzo non perde dal 22 agosto 2018, data dalla quale ha conquistato sette pareggi e cinque vittorie, il Pisa in campo esterno nelle ultime 10 partite ne ha pareggiate due, vinte e perse quattro.

L’Arezzo è l’unica squadra del girone imbattuta in casa

Pisa-Arezzo è una partita di alta classifica che sarà anche molto carica dal punto di vista emotivo, dal momento che l’attuale capitano del Pisa Davide Moscardelli ha giocato con l’Arezzo 67 partite segnando 30 reti prima di trasferirsi sotto la torre.

Advertisement

I migliori video del giorno

Mister Dal Canto ha numerosi giocatori con problemi fisici e persino uno squalificato, Lorenzo Remedi, ultimo acquisto arrivato dal Pro Piacenza. L’Arezzo dovrà difendere il record di essere l’unica squadra del girone A a non avere ancora perso in casa.

Luca D’Angelo cercherà sicuramente di schierare il Barba dal primo minuto e non cambierà nulla in difesa, eccetto l’innesto del nuovo acquisto Benedetti. Secondo giorno da titolare anche per Verna e il nuovo arrivato Minesso dovrebbe entrare a gara iniziata.

Arezzo (4-3-1-2): Pelagotti; Sala, Pelagatti, Pinto, Luciani; Buglio, Belloni, Foglia; Serrotti; Cutolo, Brunori. All. Dal Canto.

Pisa (3-5-2): Gori; De Vitis, Brignani, Benedetti; Lisi, Di Quinzio, Gucher, Verna, Zammarini; Masucci, Moscardelli. All. D'Angelo.

Dove vedere Arezzo-Pisa in diretta

Tutte le partite di serie C sono visibili a pagamento, dunque anche Arezzo-Pisa sarà trasmessa in diretta streaming tramite Internet sulla piattaforma Eleven Sports. Sarà possibile acquistare la singola gara seguendo le indicazioni sul sito Web.