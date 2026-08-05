Il calciomercato estivo del Crotone entra nel vivo. Dopo una fase caratterizzata da diverse cessioni, il club rossoblù ha ufficializzato due nuovi innesti per la stagione 2026/2027. Gli squali hanno definito gli arrivi del difensore Gregorio Tanco e del centrocampista Francesco Crapisto, operazioni che puntano a dare maggiore equilibrio e qualità alla squadra. La società continua però a lavorare per completare l’organico con ulteriori rinforzi.

Gregorio Tanco e Francesco Crapisto, i primi colpi del mercato rossoblù

Il primo volto nuovo del Crotone è Gregorio Tanco, difensore svincolato dopo l’ultima esperienza con il Lecco.

Classe 2000, il calciatore arriva per aumentare le soluzioni nel reparto arretrato e mettere a disposizione della squadra caratteristiche di affidabilità e fisicità. Insieme a lui è stato ufficializzato Francesco Crapisto, centrocampista classe 2005 arrivato in prestito dalla Juventus. Un giovane talento che il club rossoblù punta a valorizzare nel corso della stagione.

Le operazioni concluse rappresentano il primo passo di una campagna acquisti ancora in evoluzione. La dirigenza del Crotone resta infatti attiva sul mercato e valuta diversi profili per completare la rosa a disposizione dello staff tecnico.

Crotone, nel mirino Peter Torres. Attesa per Spadoni e Cruz

Il mercato del Crotone potrebbe regalare nuovi annunci nelle prossime ore.

Secondo quanto riportato dalla trasmissione “Smart Sport” di EsperiaTv, il club starebbe seguendo Peter Torres, esterno classe 2006, considerato un profilo interessante per il futuro. Il giovane calciatore sarebbe tra i nomi valutati dalla società rossoblù per ampliare le alternative offensive.

Nel frattempo restano aperte altre piste. Il Crotone attende sviluppi per l’eventuale arrivo dell’attaccante Arthur Spadoni dall’Avellino, mentre nelle ultime ore ha preso quota anche il nome di Juan Manuel Cruz. L’attaccante è stato avvistato in città insieme al padre Julio Ricardo Cruz, ex giocatore dell’Inter, alimentando le voci su un possibile interesse del club.

Francesco Rodio torna vicino al Crotone: nuovi movimenti in entrata

Tra le novità emerse nelle ultime settimane c’è anche il ritorno in gruppo di Francesco Rodio. Il calciatore, già protagonista in passato con la maglia rossoblù, è stato aggregato alla squadra durante il Memorial Donato Russo, torneo vinto proprio dal Crotone. Una presenza che potrebbe rappresentare un segnale in vista di un possibile nuovo coinvolgimento nel progetto tecnico.

Il club continua dunque a muoversi con attenzione, alternando operazioni già definite e valutazioni su possibili nuovi acquisti. L’obiettivo della società è costruire una rosa competitiva, capace di affrontare la nuova stagione con maggiore profondità e alternative in ogni reparto. Le prossime ore potrebbero portare ulteriori aggiornamenti sul fronte mercato.