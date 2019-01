Annuncio

Annuncio

La prossima estate uno dei principali obiettivi dell'Inter sarà quello di rinforzare il centrocampo, che è il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa prima parte della stagione, sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista qualitativo. Limiti evidenziati anche dalle prestazioni di Radja Nainggolan, che almeno per il momento non ha rispettato le attese. Arrivato dalla Roma per venticinque milioni di euro più i cartellini di Davide Santon e la rivelazione Nicolò Zaniolo, fino ad ora ha messo a segno due reti in campionato saltando alcune gare importanti come quelle contro il Barcellona (andata) e il Psv Eindhoven (ritorno) in Champions League e quelle contro la Juventus e il Napoli in campionato.

E uno degli obiettivi principali [VIDEO] sembra essere il centrocampista del Cagliari, Nicolò Barella.

L'Inter affonda per Barella

L'Inter vuole chiudere [VIDEO] il colpo Nicolò Barella.

Advertisement

Il centrocampista del Cagliari anche in questa stagione si è confermato su ottimi livelli, facendo anche il suo esordio con la maglia della Nazionale italiana e risultando essere subito uno dei migliori in campo. I nerazzurri vogliono accelerare su questo fronte anche alla luce del forte interesse del Napoli e del Chelsea. Difficile, però, che l'affare possa andare in porto a gennaio. La società sarda, infatti, ha ribadito più volte di non voler sedersi al tavolo delle trattative in questa sessione di Calciomercato rinunciando a uno dei migliori elementi in rosa. Inoltre, l'Inter al momento non può muoversi, a meno che non definisca sin da subito la cessione di Roberto Gagliardini alla Fiorentina o al Torino, i due club che si sono mostrati maggiormente interessati.

La valutazione di Barella si aggira intorno ai cinquanta milioni di euro, ma nell'affare potrebbe entrare almeno una contropartita tecnica.

Advertisement

I migliori video del giorno

In questo senso i profili che potrebbero essere presi al vaglio sono quelli di Facundo Colidio, attaccante della Primavera, Andrea Pinamonti, attualmente in prestito al Frosinone, e Xian Emmers, ora in prestito alla Cremonese e vicino alla Roma la scorsa estate.

Il rifiuto di Barella al Napoli

Inter che sembra molto avanti nella trattativa per Nicolò Barella rispetto alla concorrenza. I nerazzurri possono farsi forza sulla volontà del giocatore, tifoso del club meneghino sin da piccolo e il cui idolo è Dejan Stankovic, che con la maglia dell'Inter ha vinto tutto qualche anno fa.

Napoli e Chelsea sono gli altri due club interessati ma, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Cagliari ha già rifiutato il trasferimento all'ombra del Vesuvio. Il club partenopeo era pronto ad offrire ventotto milioni di euro più i cartellini di Marko Rog e Ounas.