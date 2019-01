Annuncio

Cristiano Ronaldo conduce una vita che all'apparenza è tutta rose e fiori, in realtà anche lui è umano e come tutti gli appartenenti al genere, deve affrontare momenti spiacevoli. Martedì il portoghese era al tribunale di Madrid per risolvere il contenzioso fiscale con il governo spagnolo. L'attaccante bianconero anche per l'occasione ha mostrato un sorriso a 32 denti, anche se tirato e non a torto, infatti per evitare la prigione ha dovuto pagare una multa di quasi 19 milioni di euro.

La serenità era solo apparente in quanto già lunedì con il Chievo Verona, CR7 è apparso poco lucido, perché non solo ha sbagliato il rigore, ma ha fallito occasioni da gol che solitamente lui realizza ad occhi chiusi.

Spenti i riflettori su questa bega giudiziaria, è tornato a Torino dove Massimiliano Allegri gli ha concesso un giorno di riposo per smaltire la tensione accumulata nel viaggio in terra iberica [VIDEO]. L'ex Real Madrid ha impiegato questo tempo a lavorare in palestra perché non perdona mai a se stesso le défaillance commesse in campo.

Nel mirino di Ronaldo c'è Strakosha

Domenica la Juventus sarà ospite dell'Olimpico per il big match con la Lazio, squadra in grande forma che in casa dà il meglio di sé, per cui occorre un Ronaldo al top, anche perché ci sono alcune pedine fondamentali dello scacchiere tattico bianconero out, Mandzukic in primis e a seguire Khedira, Pjanic, Bentancur, Cancelo e i lungo degenti Cuadrado e Barzagli. Sicuramente CR7 non ha dimenticato la gara d'andata contro i biancocelesti, quando ancora era alla ricerca del primo gol che gli era quasi riuscito se non fosse per il tacco di Thomas Strakosha che prontamente ha deviato la palla, ugualmente finita poi in rete grazie all’onnipresente Mandzukic, stavolta ai box.

Solitamente il numero 7 bianconero quando commette errori in campo, nelle gare successive rimedia con gli interessi. Nonostante gli ultimi passi falsi, le condizioni del lusitano sono in crescita. Si può affermare che questa prima parte della stagione per il penta Pallone d'Oro è stata un rodaggio di preparazione in vista della fase clou di Champions League, quando solitamente da il meglio di sé. Tra meno di un mese è in programma l’andata degli ottavi di Champions [VIDEO] e la Juventus volerà a Madrid per sfidare l'Atletico, squadra molto fallosa e dalla difesa blindata che però CR7 conosce molto bene e alla quale ha già fatto conoscere la sua amara medicina. Insomma se il trend delle prestazioni si confermasse, i bianconeri potranno contare sui gol del portoghese, in cerca della tripletta con la nuova maglia, per dare l'assalto alla Coppa dalle grandi orecchie, inseguita ormai da ben 23 anni.