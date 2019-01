Annuncio

Annuncio

Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Dopo l'arrivo di Martin Caceres (che sostituirà Mehdi Benatia), la Juventus potrebbe decidere di acquistare un altro difensore centrale. Nell'ultima partita contro la Lazio infatti Leonardo Bonucci (finora titolare insostituibile della Juventus [VIDEO]) si è infortunato e dovrà stare fuori almeno un mese. Massimiliano Allegri si troverà dunque privo di un perno molto importante della sua squadra per diverse settimane.

Leggi anche La Juventus alla conquista della Cina: in crescita tifosi e ricavi nel paese asiatico

La dirigenza bianconera dunque sta seriamente valutando l'acquisto di un altro giocatore per rinforzare il reparto difensivo. Nelle ultime ore stanno circolando vari nomi. Vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sul calciomercato della Juventus.

Advertisement

Mercato Juventus, possibile colpo last-minute in difesa

Tra i nomi accostati alla Juventus in queste ore troviamo quello di Christensen, talentuoso difensore di proprietà del Chelsea, giocatore che nelle ultime settimane è stato anche nel mirino del Milan di Gennaro Gattuso. Ma la lista di Fabio Paratici non si ferma al calciatore del club londinese: il noto sito Calciomercato.it fa i nomi di Nastasic dello Schalke 04, Garay del Benfica (giocatore da tempo seguito dal club bianconero), Bruno Alves del Parma (club che però non ha alcuna intenzione di privarsi del difensore portoghese) e Miranda dell'Inter, calciatore ormai poco utilizzato nella rosa nerazzurra, viste le ottime prestazioni di Skriniar e De Vrji. Nomi graditi alla dirigenza bianconera sono anche quelli di Ruben Dias del Benfica, Stefan Savic dell'Atletico Madrid, Nikola Milenkovic della Fiorentina e Matej Mitrovic del Bruges.

Advertisement

Si tratta comunque di piste più difficilmente percorribili in questi ultimi giorni della sessione di calciomercato invernale.

Obbiettivo De Ligt per il mercato estivo

Il nome più gradito alla dirigenza bianconera [VIDEO] comunque resta quello di De Ligt, fortissimo difensore centrale che milita nelle fila dell'Ajax. Il centrale olandese, considerato uno dei migliori talenti del mondo, è però cercato anche da Barcellona e Paris Saint Germain, club disposti a mettere sul piatto una super cifra per garantirsi il suo cartellino. Come riporta Tuttosport comunque, Paratici avrebbe dialogato fittamente con Edwin van der Sar, direttore generale dell'Ajax ed ex portiere bianconero dal 1999 al 2001. Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.