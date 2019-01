Annuncio

Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. [VIDEO] La dirigenza bianconera, infatti, sta cercando un centrocampista di qualità per la prossima stagione e avrebbe messo nel mirino Ivan Rakitic, fortissimo giocatore croato del Barcellona. Il club catalano potrebbe decidere di venderlo nella prossima sessione di calciomercato estivo, dal momento che, come riporta il noto quotidiano iberico "Don Balon", vorrebbe effettuare una vera e propria rivoluzione a centrocampo.

Dopo gli addii di Xavi e Iniesta, il Barcellona avrebbe intenzione, come tradizione, di puntare sui giovani piu' talentuosi della cantera. Ivan Rakitic, dunque, potrebbe essere sostituito da "promesse" che già sono in prima squadra al Barcellona.

La Juventus sta monitorando con grande attenzione la situazione e vorrebbe approfittarne ma è in concorrenza con Chelsea, Inter, Manchester United ed Arsenal che sarebbero sulle tracce del nazionale croato.

Mercato Juventus, Rakitic potrebbe essere il prossimo colpo a centrocampo

Stando a quanto scrive il noto quotidiano spagnolo "Don Balon", il Barcellona starebbe seriamente pensando ad una rifondazione nella prossima stagione. Ad essere sacrificato potrebbe essere Ivan Rakitic, che quest'anno non è considerato un titolare fisso dal tecnico dei blaugrana, Ernesto Valverde. Quest'ultimo, infatti, gli ha spesso preferito Arthur, giovane mezzala che il Barcellona ha acquistato dal Gremio per trentuno milioni di euro nella scorsa sessione di calciomercato estivo. Arthur sta disputando una stagione di altissimo livello e ha sempre mostrato un'ottima intesa con gli attaccanti del Barcellona, Messi, Suarez e Dembele'.

La Juventus, comunque, vorrebbe affiancare Rakitic a Pjanic, in modo da comporre un centrocampo in "salsa balcanica". Il Barcellona, comunque, non ha alcuna intenzione di fare sconti sul giocatore croato, che è stato uno dei migliori agli scorsi Mondiali disputati in Russia. Rakitic, infatti, nonostante l'età (è un classe 1987), viene valutato tra i quaranta e i cinquanta milioni di euro. La Juventus, [VIDEO] inoltre, dovrà fare attenzione alla concorrenza dell'Inter, club da tempo interessato al giocatore croato. Il club bianconero, comunque, vorrebbe costruire un centrocampo da sogno e sta monitorando anche Zaniolo della Roma. Se dovessero andare in porto entrambi gli acquisti, questa sarebbe la probabile formazione per il 2019/2020: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, RAKITIC, ZANIOLO, Pjanic, Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.