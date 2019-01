Annuncio

La Juventus continua ad essere molto attenta sul mercato in questo periodo. L'obiettivo della dirigenza bianconera è quello di ringiovanire la rosa attraverso gli acquisti di alcuni dei migliori giovani europei. In particolare, negli ultimi giorni sarebbe finito nel mirino della Juventus Jadon Sancho, talentuoso calciatore del Borussia Dortmund. Il giocatore inglese ha disputato una prima parte di stagione davvero ad altissimo livello ed è finito nel mirino delle big europee, soprattutto della Juventus. [VIDEO] Il club bianconero vorrebbe portarlo in Italia nella prossima stagione, anche se non sarà assolutamente facile battere la concorrenza europea.

Sancho, inoltre, viene valutato almeno cinquanta milioni di euro dal suo club di appartenenza. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile acquisto Sancho a giugno: la situazione

Jadon Sancho è uno dei migliori giovani del panorama calcistico mondiale (secondo gli esperti del settore) ed è diventata una vera e propria stella al Borussia Dotmund, squadra nella quale sta facendo davvero molto bene. Il club tedesco lo sta valorizzando al meglio e, considerata la giovane età, Sancho ha ancora enormi margini di miglioramento. Stando a quanto riporta la stampa tedesca, la Juventus avrebbe avuto dei contatti con il suo agente, per sondare la disponibilità di Sancho a vestire la maglia bianconera. Al momento, comunque, il Borussia Dortmund non ha alcuna intenzione di cedere il suo gioiello, come dichiarato dal direttore sportivo del club teutonico, Michael Zorc. Di fronte ad un'offerta super, però, la dirigenza del Borussia Dortmund potrebbe far partire il nazionale inglese, che ha solo diciannove anni.

Per battere la concorrenza, comunque, la Juventus dovrebbe presentare un'offerta di almeno settanta milioni di euro. Staremo a vedere quello che succederà. Sancho, comunque, piace moltissimo al tecnico bianconero Massimiliano Allegri, soprattutto per la sua duttilità. Il giovanissimo giocatore, infatti, è in grado di giocare sia come ala destra che come ala sinistra e potrebbe essere il partner perfetto per Cristiano Ronaldo. La Juventus, [VIDEO] intanto, continua i sondaggi per Paul Pogba. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate dalla Gran Bretagna, sarebbe ancora lui il primo obiettivo del club bianconero per rinforzare il centrocampo nella prossima sessione di calciomercato estivo.