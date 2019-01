Annuncio

Juventus letteralmente scatenata sul mercato. Stando a quanto riporta la nota testata "Sportmediaset", che sta seguendo tutti i movimenti di mercato in tempo reale, il club bianconero [VIDEO] è piombato su Luka Modric. Fabio Paratici e Andrea Agnelli hanno messo nel mirino il fortissimo centrocampista croato del Real Madrid, seguito da tempo dall'Inter di Marotta. Si prospetta dunque una sfida di mercato molto interessante tra il club bianconero e quello nerazzurro. Nella scorsa sessione di Calciomercato estivo, l'Inter è stata molto vicina al giocatore, Pallone d'oro nel 2018.

Zhang, infatti, mise sul piatto una proposta da dieci milioni di euro a stagione. Modric si dice volesse accettare (voce mai confermata), ma Florentino Perez bloccò l'operazione di mercato, dal momento che non aveva alcuna intenzione di perdere un altro campione dopo Cristiano Ronaldo.

Ora, però, potrebbe essere la Juventus a scippare all'Inter il centrocampista croato. Vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato bianconero.

Juventus, inserimento a sorpresa per Luka Modric: la situazione

La Juventus, grazie all'incredibile acquisto di Cristiano Ronaldo, ha acquisito sempre più appeal internazionale. Modric potrebbe decidere di raggiungere a Torino l'ex compagno di squadra per cercare di continuare a vincere tutto. Non dimentichiamo, inoltre, che Juventus e Real Madrid hanno da tempo un ottimo rapporto, rinvigorito proprio dall'operazione di che ha portato Cristiano Ronaldo a Torino. La Juventus, [VIDEO]stando a quanto riporta "Spormediaset", avrebbe iniziato i contatti con Modric tramite il potente agente Jorge Mendes, già regista dell'operazione Cristiano Ronaldo.

Il club bianconero potrebbe decidere di offrire un super contratto al forte centrocampista croato, che con la conquista del Pallone d'Oro ha innalzato il suo valore, nonostante i prossimi trentaquattro anni. Il contratto di Modric con il Real Madrid scadrà il prossimo anno e non ci sono ancora stati segnali di rinnovo. Pare infatti che Florentino Perez non abbia intenzione di cedere alle esose richieste del talentuoso centrocampista croato. Al momento, la Juventus sembra la favorita numero uno per l'ingaggio di Modric, ma il club bianconero dovrà fare attenzione alla concorrenza di Inter e Manchester United, squadre disposte a mettere sul piatto una super offerta per il centrocampista di origini balcaniche.