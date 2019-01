Annuncio

Annuncio

Ramsey alla Juventus già a gennaio? La caccia è partita e sono momenti molto caldi per una trattativa di mercato che comunque porterà il giocatore a Torino. Secondo Tuttosport Fabio Paratici vorrebbe anticipare l’approdo alla corte di Allegri del gallese e oggi potrebbe essere un giorno decisivo. In programma c’è infatti un incontro tra il dirigente e l’agente del calciatore, per prima cosa verrà ratificato l’accordo per giugno, su cui c'è l'intesa su tutto, dallo stipendio alla durata del contratto, e poi si proverà a studiare un modo per accelerare le operazioni e far decollare subito il centrocampista verso l’Italia.

Ramsey a gennaio, la Juventus prova a convincere l’Arsenal

La strategia della Juve per avere Ramsey già a gennaio [VIDEO] è abbastanza chiara e consiste nel chiudere subito l’intesa con il ragazzo, cosa ormai quasi fatta, e magari convincere il suo entourage a parlare con l’Arsenal di un addio immediato e non a giugno. Il problema è che i Gunners, per il momento, non si muovono dalla richiesta di 20 milioni di euro per il cartellino.

Advertisement

Una cifra non esagerata di questi tempi e per un talento come il centrocampista ex Cardiff, ma troppo alta per i bianconeri che avranno il cartellino gratis tra qualche mese. Paratici chiederà quindi uno sconto cercando di fare fronte comune con l’entourage del giocatore a cui l’ipotesi di un trasferimento immediato piace. L’impresa sembra difficile ma fino al gong finale delle trattative ci si proverà, sperando di arrivare ad un compromesso che faccia felici tutti, anche il club inglese che potrebbe accettare se dovesse trovare un sostituto. Il nome caldo al momento è quello di Denis Suarez del Barcellona ma sono in salita anche le quotazioni di James Rodriguez di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Bayern Monaco dove sta giocando poco.

Contratto, stipendio e firma: accordo totale Juve-Ramsey

L’incontro di oggi tra l’entourage di Ramsey e i dirigenti bianconeri porterà comunque a ratificare l’accordo tra le parti per la prossima estate.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il gallese è in scadenza di contratto e quindi libero di accordarsi con chi vuole, i Campioni d’Italia hanno nettamente anticipato la concorrenza convincendo il centrocampista a firmare dietro la promessa di uno stipendio da 6,5 milioni di euro all’anno [VIDEO] più 1,5 milioni di bonus legati alla presenze. Se dovesse arrivare alla cifra piena il nuovo arrivo sarebbe il secondo giocatore più pagato nella rosa di Allegri dopo Cristiano Ronaldo. Il contratto sarà di durata quadriennale e quindi scadrà nel 2023 quando l’ormai quasi ex Arsenal avrà 32 anni. Gli accordi sono questi e oggi arriverà anche la firma, per vedere il nuovo acquisto con la maglia bianconera i tifosi potrebbero non dover aspettare fino a giugno, Paratici proverà a pescare il jolly per rendere la Juventus ancora più forte subito.