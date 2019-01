Advertisement

Iniziata a fine luglio 2018 con 78 squadre al via (dalla prima alla quarta serie), nel secondo weekend di gennaio ritorna la 72esima edizione della Coppa Italia ed entra nel vivo con l’ingresso sulla scena delle big [VIDEO] di Serie A. Si aprirà infatti il tabellone degli ottavi di finale con tante sfide interessanti in programma nella formula ad eliminazione diretta in gara unica, con eventuali tempi supplementari e rigori in caso di pareggio. Tra queste gare dall'esito tutt'altro che scontato c’è Sampdoria-Milan, confronto tra la quinta e la settima forza del campionato separate da soli 2 punti a vantaggio dei rossoneri.

Nel match d’andata di campionato, giocato lo scorso 28 ottobre al Meazza, il Milan si è imposto in rimonta per 3-2.

Sampdoria-Milan, in Tv l’appuntamento è su Rai2

Sampdoria-Milan si giocherà sabato 12 gennaio alle ore 18, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, e sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 [VIDEO] e in diretta streaming su Rai Play.

Rossoneri al debutto nella manifestazione. I blucerchiati, invece, sono entrati in gioco già nel turno precedente eliminando la Spal (2-1). Tra i motivi in più d’interesse alla qualificazione ai quarti, i tifosi del Milan sabato sera potrebbe vedere in azione il nuovo acquisto Lucas Paquetà. Qualche minuto in campo per il talentuoso brasiliano è infatti una possibilità da non escludere secondo la Gazzetta dello Sport. Inoltre, in questo match di Coppa Italia Rino Gattuso potrebbe schierare già dal primo minuto il recuperato Andrea Conti.

I precedenti in Coppa Italia tra Samp e Milan

I precedenti complessivi di Coppa Italia tra Sampdoria e Milan sono 10 e con un bilancio di 8 vittorie a 2 sorridono decisamente al Diavolo. Ma proprio in finale contro i rossoneri, nel 1985 davanti a cinquantamila spettatori che gremirono il Luigi Ferraris, stadio all'epoca ancora vecchia maniera molto all'inglese, il club doriano alzò al cielo la prima Coppa Italia della sua storia.

Il risultato fu di 2-1 con le illustri firme di Roberto Mancini e Gianluca Vialli più Paolo Virdis per i rossoneri. Samp che aveva comunque già ipotecato il trionfo con la vittoria per 1-0 a Milano nel match d’andata.

Negli altri otto precedenti si è sempre imposto il Milan. Cinque volte a Marassi: 2-0 nella fase finale a gironi dell'edizione 1976, griffato Rivera-Chiarugi; 2-1 negli ottavi di finale 1997 e 1-0 nello stesso turno del 2003. Quindi ancora un 2-1 con doppietta di Pato ai quarti del 2011 e infine, il 2-0 agli ottavi dell'edizione 2015 nel confronto più recente di Coppa nazionale giocato a Marassi.