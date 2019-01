Annuncio

Annuncio

In tarda mattinata, la Juventus ha fatto il punto della situazione sulle condizioni di Leonardo Bonucci, dopo l’infortunio accusato dal difensore ieri sera allo stadio Olimpico. Il numero 19 bianconero ha riportato un trauma distorsivo [VIDEO] alla caviglia e purtroppo si registra un interesse capsulo legamentoso. Perciò ci vorrà un po’ di tempo affinché il giocatore possa tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. La speranza è quella che Leonardo Bonucci possa recuperare giusto in tempo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Leggi anche La Juventus alla conquista della Cina: in crescita tifosi e ricavi nel paese asiatico

Il difensore viterbese, poco fa, ha condiviso delle foto su Instagram che lo ritraggono già al lavoro. Inoltre, Bonucci ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi dicendo che il suo obiettivo è quello di tornare a gioire in campo con i suoi compagni il prima possibile.

Advertisement

Bonucci: 'Lavoro per tornare il prima possibile'

Leonardo Bonucci è, senza ombra di dubbio, una delle colonne portanti della difesa della Juventus. Per questo motivo ieri sera, [VIDEO]quando ha lasciato il campo nella partita contro la Lazio a causa di un problema fisico, ha messo in ansia tutto il popolo bianconero. Infatti, c’era un po’ di preoccupazione anche e soprattutto in ottica Champions League. Infatti, il 20 febbraio la Juve sfiderà l’Atletico in quel di Madrid e la speranza è che Leo Bonucci sia al fianco di Giorgio Chiellini. Il numero 19 bianconero, però, ha voluto tenere subito aggiornati i suoi tifosi e con un messaggio su Instagram ha spiegato come stia lavorando per essere al top nel più breve tempo possibile: “Obiettivo già individuato, terapie e palestra per tornare - ha scritto il difensore viterbese - il prima possibile a godermi sul campo vittorie come quelle di ieri, insieme a questa immensa squadra".

Advertisement

Mercoledì sarà confermato Rugani

Il calendario della Juve non conosce soste e già mercoledì i bianconeri saranno in campo per sfidare l’Atalanta in Coppa Italia. I bianconeri, contro i nerazzurri, presenteranno alcune novità di formazione e sopratutto si spera di recuperare almeno Miralem Pjanic. Quel che è certo è che mancherà Leonardo Bonucci e, al suo posto, al fianco di Giorgio Chiellini, sarà confermato Daniele Rugani. In panchina, invece, potrebbe esserci Martin Caceres anche se il suo ritorno non è stato ancora ufficializzato. Le altre novità di formazione riguarderanno l’attacco dove probabilmente si vedrà tra i titolare Federico Bernardeschi che ieri ha cambiato l’inerzia della partita contro la Lazio: le sue giocate hanno consentito alla Juve di vincere. Insieme a lui potrebbero giocare Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.