Advertisement

Advertisement

Dopo dieci giorni di vacanza i giocatori della Juve si sono ritrovati, questa mattina, alla Continassa. I bianconeri hanno così ripreso a lavorare per mettere nel mirino le tante partite che attenderanno i ragazzi di Massimiliano Allegri.

La prima sfida che la Juventus dovrà affrontare è quella di Coppa Italia contro il Bologna e pochi giorni dopo ci sarà da giocarsi il primo trofeo dell’anno. Stamani il clima durante l’allenamento era come sempre ottimo e i giocatori juventini dopo la seduta hanno voluto utilizzare i social per raccontare come è andata la prima seduta dell’anno.

In particolare Paulo Dybala, Sami Khedira e Leonardo Bonucci hanno postato su Instagram dei messaggi molto significativi. Il numero 10 bianconero ha sottolineato che il clima durante la seduta di oggi fosse ottimo, mentre il difensore viterbese e il tedesco hanno parlato di quelli che saranno gli obiettivi della squadra [VIDEO]per il nuovo anno.

Advertisement

Dybala: 'Con un sorriso il ritorno dalle vacanze è più bello'

Questa mattina, la Juve si è ritrovata nel suo centro sportivo dopo i dieci giorni di vacanza concessi da Massimiliano Allegri. Nel corso della seduta di oggi, il clima in casa bianconera era piuttosto buono e non sono mancati i sorrisi. A rivelarlo è stato uno degli uomini simbolo della Vecchia Signora, ovvero Paulo Dybala. La Joya, con un post su Instagram, ha spiegato come sia più bello lavorare in un clima sereno e disteso: “Con un sorriso il ritorno dalle vacanze è più bello”. A questo messaggio Dybala ha aggiunto una bella immagine che lo ritrae sorridente insieme a Douglas Costa.

Bonucci: 'Nuovo anno, vecchie tradizioni'

Uno dei segreti della Juve [VIDEO] è da sempre il grande lavoro. I giocatori bianconeri dedicano diverse ore alla preparazione fisica.

Advertisement

Per raggiungere grandi traguardi serve sudare e anche parecchio. I senatori juventini spesso sottolineano come alla base dei loro successi ci sia il lavoro. Questa mattina anche Leonardo Bonucci, con un post su Instagram, ha messo in evidenza come a partire da oggi la sua squadra abbia ripreso a faticare: “Nuova partenza tutti insieme, nuovo anno vecchi ricordi tradizioni”.

Khedira carica la Juve

Per la Juve da sabato scatterà un periodo piuttosto intenso fra Coppa Italia, Supercoppa, Serie A e Champions League. Oggi, alla ripresa degli allenamenti anche Sami Khedira, con un post su Instagram, ha parlato di ciò che si aspetta dal 2019: "Siamo tornati! Prima sessione di allenamento - ha scritto Khedira - della Juventus del 2019! Facciamo che sia il nostro anno".