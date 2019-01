Advertisement

L'Inter sta già lavorando per la prossima estate per porre le basi per una squadra che possa tenere testa alla Juventus nella lotta al titolo e che sia competitiva anche in campo europeo dopo l'esperienza di quest'anno, che ha visto i nerazzurri eliminati più per errori di inesperienza che per quelli tecnici. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha dichiarato apertamente che il prossimo anno ci saranno solo grandi acquisti per far fare il salto di qualità alla squadra nerazzurra visto che la rosa attuale ha dimostrato di essere ben salda al terzo posto in classifica.

Ancora da definire quale sarà la guida tecnica visto che molto dipenderà dai risultati che otterrà l'attuale tecnico Luciano Spalletti. Come alternativa è pronto Antonio Conte, con Marotta che un primo dialogo con l'ex tecnico del Chelsea lo avrebbe già avuto, come affermato dal noto giornalista Fabrizio Biasin.

Tutte le trattative

C'è qualche dubbio su quale sarà il prossimo allenatore dell'Inter. Se i nerazzurri non arriveranno in fondo alla coppa Italia e in Europa League, le strade con Luciano Spalletti potrebbero separarsi. Il nome di Conte resta caldo e in pole position come possibile alternativa visti gli ottimi rapporti con il neo amministratore delegato, Giuseppe Marotta.

Il club meneghino, intanto, sta lavorando per rinforzare notevolmente la rosa in vista della prossima stagione per renderla ulteriormente competitiva sia in Italia che in Europa. Chiuso l'accordo [VIDEO] con il centrale uruguaiano Diego Godin, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, ma sembra ben avviata anche la trattativa per altri due giocatori a parametro zero. Si tratta dell'esterno olandese [VIDEO] del Bayern Monaco, Arjen Robben, e del centrocampista messicano del Porto, Hector Herrera.

In mezzo al campo, inoltre, potrebbe arrivare Luka Modric dopo il lungo tormentone della scorsa estate, visto che il centrocampista croato ha deciso di rifiutare l'offerta di rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2020, avanzata dal Real Madrid.

La nuova Inter

La nuova Inter 2019-2020 dovrebbe puntare ancora su Milan Skriniar e Mauro Icardi, visto che i nerazzurri vogliono arrivare ad un accordo per il rinnovo di entrambi i giocatori. In entrata potrebbe arrivare anche Nicolò Barella dal Cagliari mentre in uscita c'è Ivan Perisic, che vuole fare un'esperienza in Premier League o nella Liga e potrebbe essere il big sacrificato a giugno. Occhio anche a Joao Mario, che si è rivalutato molto negli ultimi mesi e potrebbe portare nelle casse nerazzurre una cifra importante. Tesoretto che potrebbe essere ampliato dalla cessione di Gabriel Barbosa, valutato venti milioni di euro. Da valutare anche la pista Federico Chiesa, da sempre un pallino di Marotta, che ha cercato di portarlo alla Juventus lo scorso anno.

Ecco quindi una ipotetica formazione dell’Inter (4-3-2-1): Handanovic, Vrsaljko (Darmian), Skriniar, De Vrij (Godin), Asamoah, Barella (H.Herrera), Brozovic, Modric, Robben (Politano), Icardi, Chiesa.