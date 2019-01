Annuncio

Il principali obiettivo dell'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato sarà quello di rinforzare il centrocampo. È quello il reparto che ha mostrato maggiori difficoltà in questa prima parte della stagione, sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista qualitativo. Grazie all'uscita dal settlement agreement siglato con la Uefa, a partire da luglio la società nerazzurra sarà libera di muoversi senza troppi vincoli. In particolar modo il club cercherà un giocatore da apporre sulla trequarti che faccia fare il salto di qualità e il nome che sembra essere diventato molto caldo nelle ultime ore è quello del fantasista spagnolo del Real Madrid, Francisco Isco Alarcon.

L'Inter sogna Isco

L'Inter si muoverà solo per fare grandi acquisti, che facciano fare il salto di qualità nella prossima sessione estiva di calciomercato.

A dichiararlo è stato l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, alla vigilia del match di campionato contro il Chievo Verona prima di Natale. A confermarlo, poi, ci sono i vari nomi accostati al club in queste settimane. A gennaio difficilmente verrà fatto qualcosa, visto che fino a giugno ci saranno ancora i vincoli del fair play finanziario, mentre a luglio i nerazzurri saranno maggiormente liberi di muoversi e potrebbero rivoluzionare in particolar modo il centrocampo.

Il nome che infiammerà i rumors di mercato è quello di Isco, fantasista spagnolo del Real Madrid, in rotta con i Blancos. Il giocatore, infatti, non sta trovando spazio, con Santiago Solari che spesso lo relega in panchina. Sono quattordici le presenze nel campionato spagnolo, di cui molte partendo dalla panchina, mettendo a segno una rete.

L'Inter avrebbe fatto un tentativo in questa sessione di mercato ma solo per fare qualche sondaggio sul classe 1992.

La trattativa

La notizia dell'interesse dell'Inter per Isco trova conferme anche dalla stampa spagnola, visto che As conferma come i nerazzurri siano tra le potenziali pretendenti. Il club meneghino, nonostante i rapporti non idilliaci con il Real dopo il caso [VIDEO] Modric, può contare sul neo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, con il quale il club spagnolo, invece, è in ottimi rapporti.

La valutazione di Isco si aggira tra gli ottanta e i cento milioni di euro, una cifra importante che, però, i nerazzurri potrebbero investire dopo qualche cessione come quella di Ivan Perisic e Radja Nainggolan, che piacciono in Premier League [VIDEO].