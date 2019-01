Annuncio

Annuncio

Che il fantasista argentino Paulo Dybala piaccia alla dirigenza del Real Madrid non è certo una novità, ma a quanto dichiarato dal tabloid britannico Sun questa mattina la squadra spagnola sarà pronta a tutto.

Nonostante per ora siano solo rumors e le cifre siano solo frutto di fantasie e supposizioni, pare che il Real Madrid sia pronto ad offrire 105 milioni di euro per l'acquisto di Dybala dalla Juventus. Ovviamente la trattativa non avverrebbe adesso, la Juve non ha intenzione né motivo di privarsi del suo talento in piena lotta per la conquista della Champions League [VIDEO].

Tutto è quindi da rimandarsi al mercato estivo, ma le fantasie e le speranze dei tifosi dei blancos di vedere finalmente il calciatore in camiseta blanca appunto sono più vive che mai.

Advertisement

In questa stagione per ora Juve top e Real flop

Curiosa inoltre la situazione dei due club che, dopo la prima parte di campionato, si trovano in situazioni opposte. La Juventus senza troppe sorprese ha sbaragliato la concorrenza delle rivali, nonostante un ottimo avvio di campionato per il Napoli di Ancelotti, la squadra partenopea, l'unica secondo i numeri ad essere ancora in corsa con i bianconeri per il titolo nazionale, è a ben 9 punti di distanza, una montagna da scalare, ma mai dire mai. I campioni in carica della Serie A hanno senza troppi sforzi portato avanti anche il fronte coppe, con quella Champions League che mai i tifosi della Juve hanno sentito vicina come quest'anno.

Uno dei meriti va al giocatore "filo conduttore" delle due squadre, ovvero Cristiano Ronaldo, arrivato quest'estate proprio dal Real.

Advertisement

Il portoghese ieri era a Madrid per ratificare il patteggiamento della multa a seguito dell'evasione del fisco spagnolo [VIDEO].

La squadra della capitale spagnola ha iniziato questa edizione della Liga con non poche difficoltà, dimostrando di aver sofferto e anche molto la partenza del fenomeno numero 7. Al terzo posto a ben 10 punti dai rivali storici del Barcellona i blancos hanno sostanzialmente già detto addio al titolo, nonostante la lotta in Champions sia ancora aperta e ovviamente alla loro portata.

Real Madrid: dentro Dybala, fuori Bale

Il profilo tracciato dal Real attorno all'argentino sembrerebbe perfetto per sostituire un calciatore che mai ha mostrato del tutto il suo cristallino talento nella metropoli spagnola. Gareth Bale, arrivato nel 2013 per quella che all'epoca fu considerata una cifra record, è stato vittima di numerosi infortuni e mai è riuscire ad entrare nel cuore dei supporters dei Galacticos. Paulo Dybala, capace di giocare come trequartista, ala e punta, garantirebbe una grande varietà di manovra tra le fila tattiche di una squadra spettacolare che rischia però di perdere altri pezzi pregiati. Le voci di un possibile trasferimento di Modric e Isco scontentano i tifosi che vedono la propria società non riuscire a risanare la ferita.

Aspetteremo giugno e vedremo cosa accadrà. Per il Real per ora la Joya è un sogno, chissà che non diventi una certezza.