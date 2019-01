Annuncio

Contro il Foggia è arrivata la prima vittoria di questo 2019 [VIDEO]per il Crotone di Giovanni Stroppa, che adesso non vuole fermare la propria scalata alla classifica di Serie B e cercare di conquistare, sin da subito, il maggior numero possibile di punti per allontanarsi dalla parte bassa della graduatoria. Il successo maturato nella seconda giornata del girone di ritorno allo "Zaccheria" ha concesso una iniezione di fiducia alla squadra e alla società. Quattro punti su sei a disposizione in queste prime due gare e il successo sfumato nel finale, nell'ultimo match del vecchio anno ad Ascoli, hanno fatto ritrovare ai tifosi una squadra che sembra viva e consapevole del nuovo obiettivo stagionale.

Possibili uscite in difesa

Con l'arrivo dell'esperto Lucas Spolli dal Genoa sembra ridursi notevolmente lo spazio per il giovane elemento, cresciuto nel settore Primavera dei rossoblu, Giuseppe Cuomo.

Il quale potrebbe nelle prossime ore tornare in prestito al Rende in Serie C, con una squadra che lo ha visto protagonista già nel recente passato e che potrebbe concedergli un maggiore minutaggio. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, le due parti sembrerebbero molti vicine ad un accordo.

Nell'ultima giornata di campionato l'allenatore dei calabresi ha provato a modificare il modulo adottato dalla squadra, schierando per l'occasione una difesa costituita da tre centrali, tra i quali proprio il neo arrivato Lucas Spolli, il riadattato Mario Sampirisi e il ritrovato Vladimir Golemic. Fuori dai giochi proprio Giuseppe Cuomo, che in avvio di stagione era riuscito persino a ritagliarsi un posto da titolare nell'iniziale difesa a quattro uomini.

Pettinari sempre più vicino

In attacco nelle prossime ore potrebbero esserci novità in entrata [VIDEO]: sembra essere ormai ad un passo il ritorno in Calabria di Stefano Pettinari, punta di proprietà del Lecce.

Le parti starebbero lavorando all'accordo con il calciatore che in avvio di settimana potrebbe giungere a Crotone per siglare il nuovo contratto con la società rossoblu e iniziare a mettersi a disposizione dell'allenatore.

Con le cessioni di Adrian Stoian e Ante Budimir, Stefano Pettinari potrebbe rappresentare una carta in più da giocare in attesa dell'arrivo di un rinforzo con caratteristiche di prima punta. Da valutare, inoltre, eventuali cessioni come quella di Andrea Nalini, out per infortunio nelle ultime due giornate, e del laterale difensivo Bruno Martella, non convocato nell'ultima gara di Foggia e corteggiato dal Perugia.