Lucioni potrebbe lasciare il Lecce: è questa la notizia particolare che senza dubbio può essere paragonata a un vero e proprio terremoto nel Calciomercato. Lo ha annunciato l'esperto Gianluca Di Marzio che è entrato nei dettagli della trattativa, parlando di accordo praticamente fatto tra il Sassuolo e Lucioni: per l'ufficialità mancherebbe solo l'ok del Lecce che avrebbe sparato alto sul costo del cartellino.

Il mister dei neroverdi, De Zerbi, apprezza molto il centrale difensivo ex Benevento per averlo avuto ai suoi ordini proprio quando era alla guida del club sannita.

In realtà, però, per tutti sarebbe una grande sorpresa se il Lecce lasciasse andare Lucioni a metà stagione dopo l'ottima prima parte di campionato. E sarebbe una sorpresa anche se Lucioni volesse andar via.

Il Lecce ha investito su di lui in un periodo molto delicato della sua carriera, quando era squalificato a lungo termine: anche per semplice riconoscenza, sembra strano che dopo 6 mesi, in cui è sempre stato in campo quando era utilizzabile, il calciatore sia già pronto a cambiare casacca. Ma si sa, questo è il calcio. Di certo il popolo giallorosso questa mattina sui social non ha preso bene la notizia e in tanti sperano che il difensore centrale possa restare a Lecce dove si è ambientato benissimo ed è diventato un punto di riferimento del reparto difensivo.

Calciomercato: le altre trattative di Serie B

Scatenato il Brescia che segue calciatori di Serie A per poter rafforzare la rosa e puntare proprio alla massima serie. Tra i nomi caldi di queste ore ci sono Spolli del Genoa, Moscati del Perugia ed Hetemaj del Chievo.

Su Moscati c'è anche un timido interesse da parte del Lecce. A proposito del Perugia, è fatta per l'attaccante Sadiq della Roma: era in prestito ai Rangers ma il Perugia ha convinto il club capitolino a concederlo in prestito fino a giugno. Si tratta di un colpo importante.

L'Hellas Verona segue Sprocati e non molla la presa per Costa mentre la Cremonese valuta non solo Ceravolo del Parma per l'attacco [VIDEO], ma anche Ciofani del Frosinone. Su Ceravolo continua ad esserci l'interesse del Lecce [VIDEO] e del Benevento. Su Frattali, secondo portiere al Parma, c'è l'interesse del Foggia (che ha in pugno anche il prestito di Scuffet ) e del Cosenza. La trattativa con i calabresi si è però arenata a causa di una distanza netta delle parti per l'ingaggio. Il Venezia punta Perticone, difensore della Salernitana, mentre il Padova è vicino a Minelli del Brescia e ha chiesto Fornasier al Pescara. Gli abruzzesi pensano in grande in attacco e mirano alla punta Rossi, di proprietà della Lazio.