Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera, infatti, vorrebbe svecchiare la squadra e ha messo nel mirino Federico Chiesa, fortissimo attaccante esterno che milita nelle fila della Fiorentina. Il giocatore viola è uno dei migliori talenti del calcio italiano e ha ancora enormi margini di miglioramento, considerando la giovane età. La Fiorentina lo valuta almeno cento milioni di euro e su di lui ci sono da tempo alcuni top club europei. Il Real Madrid ha spesso invitato osservatori per valutarlo da vicino, mentre Inter e Napoli hanno preso da tempo contatti con la famiglia Della Valle. Potrebbe essere lui il prossimo colpo di mercato del club bianconero, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Douglas Costa, giocatore che non è considerato un titolare fisso dal tecnico Massimiliano Allegri.

Sul calciatore brasiliano, infatti, è molto forte l'interesse del Manchester United, che sarebbe disposto a mettere sul piatto una super cifra per garantirsi le sue prestazioni. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile scambio Kean-Chiesa in estate

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, la Juventus vorrebbe acquistare Federico Chiesa nella prossima sessione di calciomercato estivo e sarebbe disposta a mettere sul piatto il cartellino di Moise Kean. L'attaccante classe 2000 è chiuso da Cristiano Ronaldo e viene considerato dagli esperti uno dei migliori prospetti del calcio europeo. Kean sarebbe molto gradito alla Fiorentina, dunque l'operazione potrebbe andare in porto, anche se la Juventus dovrebbe offrire alla Fiorentina anche un importante conguaglio economico.

Si attendono ulteriori novità nelle prossime settimane. In ogni caso, la Juventus sta seguendo con grande attenzione anche altri giovani talenti del calcio italiano. Piace moltissimo Sandro Tonali, forte centrocampista centrale del Brescia che è stato paragonato da molti a Pirlo. Nel mirino di Fabio Paratici c'è anche Nicolò Zaniolo, la vera rivelazione di questo campionato di serie A. Il talentuoso giocatore della Roma, infatti, è stato il piu' giovane italiano a segnare una doppietta in Champion League. Attenzione anche a Nicolò Barella, stella del Cagliari, sul quale però c'è anche l'Inter. Viene valutato circa cinquanta milioni di euro.