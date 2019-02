Annuncio

Annuncio

Non si fermano le voci sulla possibile partenza di Paulo Dybala, attaccante classe 1993 di proprietà della Juventus. L'ex giocatore del Palermo sta sicuramente giocando al di sotto delle sue potenzialità e sta risentendo notevolmente della presenza di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, infatti, è diventato il principale finalizzatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri e ha monopolizzato tutti i calci piazzati. Dybala, inoltre, viene impiegato da Allegri come centrocampista offensivo, dunque molto lontano dalla porta, tanto che ha dovuto cambiare il suo modo di giocare. Per questo, stanno circolando varie voci sulla possibile partenza dell'attaccante argentino nella prossima sessione di Calciomercato estivo.

Annuncio

Perez vorrebbe Dybala al Real Madrid

Su di lui ci sono numerosi top club europei, che sarebbero disposti a mettere sul piatto una super cifra per garantirsi il suo cartellino. Stiamo parlando di Manchester United, Chelsea, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Inter e soprattutto Real Madrid. Il club di Florentino Perez sembra essere quello maggiormente interessato all'acquisto del giocatore sudamericano, vero e proprio pallino del presidente delle "merengues". Nella prossima sessione di calciomercato estivo potrebbe arrivare un importante scambio tra il club bianconero e quello iberico. Vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sui movimenti di mercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile scambio con il Real Madrid in estate

Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico "Don Balon", il Real Madrid vorrebbe puntare su Paulo Dybala per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Annuncio

I migliori video del giorno

La Juventus, però, valuterebbe l'attaccante sudamericano circa centocinquanta milioni di euro e avrebbe proposto a Florentino Perez uno scambio: i cartellini di Isco e Marcelo più venti milioni di euro per Dybala. L'importante notizia è stata riportata sempre dal quotidiano "Don Balon". Perez ci starebbe pensando e sarebbe disposto a mettere sul piatto circa centoventi milioni per il gioiello della Juventus. Il numero uno del Real Madrid, infatti, segue da tempo Dybala e lo ha inserito nella sua lista dei desideri insieme a Kylian Mbappé del Paris Saint Germain e ad Harry Kane del Tottenham. Perez vorrebbe infatti rivoluzionare l'attacco della formazione allenata da Santiago Solari nella prossima stagione.

Annuncio

Si attendono ulteriori novità.