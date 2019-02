Annuncio

Il Calciomercato della Juventus per l'estate 2019 sarà intrecciato con quello delle grandi squadre inglesi. Paratici avrebbe messo nel mirino Isco e Ndombele, ma non è solo nella corsa ai due giocatori. Poi c'è il sogno Pogba, da provare a realizzare, anche se la situazione al Manchester United è cambiata e la strada per acquistarlo sembra in salita. I bianconeri sono pronti a sfidare le big della Premier League, i club più ricchi del campionato più ricco d'Europa, ma il colpo Cristiano Ronaldo dimostra che nulla è impossibile in sede di trattative.

Calciomercato Juventus: i due Manchester su Isco e Ndombele

La prossima estate il tormentone del calciomercato della Juventus rischia di essere Isco.

Da mesi si rincorrono le voci dell'abboccamento tra i Campioni d'Italia e il fuoriclasse spagnolo, sempre più ai margini del progetto tecnico di Solari. Il giocatore ha dato al suo entourage il via libera per l'addio al Real Madrid e nella corsa la Juve si è unita all'Inter e soprattutto al Manchester City. Guardiola è un grande estimatore di Isco e non lo ha mai nascosto, voleva infatti già portarlo al Bayern Monaco ed ora non ha intenzione di lasciarsi sfuggire il suo pupillo. Dalla Spagna spiegano che il tecnico potrebbe mettere sul piatto 60 milioni più 15 di bonus per convincere il Real. Se le voci dovessero essere confermate, la Juve dovrebbe provare prima a pareggiare l'offerta e poi a convincere il giocatore.

I 'citizens' saranno un avversario temibile anche nella lotta per arrivare a Ndombele, che la Juventus avrebbe messo al centro delle trattative del suo calciomercato. Ventidue anni, fisico imponente e buona visione di gioco: il francese è in continua crescita tanto che è entrato anche nel giro della Nazionale Campione del Mondo con quattro presenze negli ultimi mesi. Ndombele gioca davanti alla difesa ma ha il vizio del gol e degli inserimenti, essendo anche dotato di buona tecnica, così può essere adattato a più ruoli in mediana. Guardiola lo vuole, perchè Fernandinho, a 33 anni suonati, non può durare ancora a lungo. Allegri lo prenderebbe invece in rosa per fargli fare il vice Pjanic e non solo.

Alla corsa, oltre al PSG, si è iscritto anche il Manchester United, che in rosa ha pochi centrocampisti di copertura: oltre a Matic ci sarebbe Fred che però è costato moltissimo e non ha reso al meglio.

La questione Pogba sempre al centro del mercato della Juventus

Inutile dire che il calciomercato della Juventus e quello del Manchester United si intrecceranno anche per Paul Pogba, vero e proprio sogno bianconero. Il ritorno del centrocampista è in cima alla lista dei desideri di Paratici ma la strada sembra essere più in salita rispetto ai mesi scorsi. L'addio di Mourinho e l'arrivo di Solskjaer hanno cambiato la vita inglese del francese, ora tornato ad altissimi livelli. I dirigenti dello United non aspettavano altro che questo per iniziare a intavolare una trattativa per il rinnovo di contratto che significherebbe blindatura e chiusura definitiva al possibile ritorno alla Juve. In attesa di nuovi aggiornamenti ci sono anche altri intrecci tra il mercato bianconero e l'Inghilterra: nei giorni scorsi si è sparsa più di un voce su un interessamento del club di Agnelli per Eriksen. Il danese sembra arrivato al capolinea con il Tottenham ed è nel mirino di molti dei più grandi club d'Europa, tra cui il Barcellona e forse, adesso, anche della Juve. Gli Spurs nella lista dei possibili sostituti per il gioiello scandinavo avrebbero messo anche Douglas Costa che tra infortuni e vicende fuori campo negli ultimi tempi a Torino non se la sta passando bene. Isco, Pogba, Ndombele, Eriksen e Douglas Costa sono argomenti caldi per il calciomercato della Juventus e per tutti i dirigenti bianconeri, che dovranno guardare da vicino le mosse dei migliori club inglesi.