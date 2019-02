Annuncio

Annuncio

Sono ore molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie di mercato si focalizzano su Douglas Costa, forte esterno brasiliano che non sta vivendo una stagione molto serena. L'ex giocatore del Bayern Monaco, infatti, non viene considerato un titolare fisso da Massimiliano Allegri e potrebbe decidere di lasciare la Juventus nella prossima stagione. Su di lui è fortissimo l'interesse del Manchester United, che lo ha messo nel mirino da tempo. Il club britannico non sta passando un bel momento, come dimostra la brutta sconfitta subita per 2 a 0 contro il Paris Saint Germain in Champions League. La dirigenza dello United ha intenzione di rinforzare la squadra in estate e vorrebbe puntare su un top player come Douglas Costa per cercare di scardinare le difese avversarie.

Annuncio

La Juventus ha già rifiutato 60 milioni di euro (offerti proprio dal Manchester United) per il forte calciatore brasiliano, che viene valutato tra gli 80 e i 90 milioni di euro. Si tratta della stessa valutazione di Paul Pogba, centrocampista che la Juventus continua a seguire con grande attenzione. Secondo il quotidiano torinese Tuttosport, potrebbe dunque avvenire un sorprendente scambio di giocatori nella prossima stagione. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, possibile scambio Douglas Costa-Pogba in estate

Si tratterebbe di uno scambio che accontenterebbe tutti; il Manchester United avrebbe l'attaccante fantasioso e tecnico, mentre la Juventus riporterebbe a casa il giocatore con il quale formerebbe forse il centrocampo più forte del mondo.

Annuncio

L'operazione, però, non è facilissima, dal momento che Pogba è letteralmente rinato a Manchester dopo l'addio di José Mourinho, allenatore con il quale non ha mai avuto un buon rapporto. Il centrocampista francese ora segna e trascina i compagni, dunque il Manchester United non sembra così intenzionato a privarsi di lui. Perciò, dipenderà tutto dalla volontà dello stesso centrocampista francese, che è rimasto sempre molto attaccato all'ambiente bianconero e anche al tecnico Massimiliano Allegri. Staremo a vedere quello che succederà nelle prossime settimane. Intanto, la Juventus monitora con grande attenzione Marcelo. Il fortissimo terzino brasiliano continua a lanciare messaggi molto chiari da Madrid e in estate potrebbe raggiungere il suo amico Ronaldo.