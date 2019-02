Annuncio

Nei giorni scorsi la Juventus ha emesso un bond da 175 milioni per ottimizzare il debito bianconero e per le esigenze di cassa del club. La società potrebbe anche decidere di investire una parte di questi soldi nel mercato e in tal senso sono già uscite diverse voci su possibili acquisti.

Fabio Paratici potrebbe mettere parte di questo tesoretto sulla campagna acquisti e i nomi accostati alla Juve sono di assoluto livello. Uno dei profili che i bianconeri seguono con maggiore attenzione è quello di Matthijs De Ligt. Il difensore dell'Ajax è ambito da diversi club anche perché giocatori del suo livello non ce ne sono molti. Per questo motivo la Juve è molto interessata al ragazzo classe '99 visto che in estate si provvederà a rinforzare la difesa.

Dunque per De Ligt la cifra che si dovrebbe tirare fuori è di 70/80 milioni e nelle casse bianconere resterebbe ancora un bel gruzzoletto che ovviamente sarebbe investito su altri giocatori.

Paratici ha seguito De Ligt

Mercoledì sera ad Amsterdam è andata in scena la sfida fra l'Ajax e il Real Madrid. Ad assistere a questo match c'era Fabio Paratici. Il ds bianconero ne ha approfittato per visionare Matthijs De Ligt. Il difensore ventenne è uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri e anche lo stesso Paratici di recente ha confermato che la Juve sta osservando il difensore dell'Ajax. Certo poi bisognerà capire se l'interesse juventino si concretizzerà oppure no. Su De Ligt va registrato anche il gradimento del Barcellona.

Intanto la Juve pensa al campo

Se Fabio Paratici è già proiettato al mercato estivo, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi, invece, sono concentrati solo sul match contro il Frosinone.

Questa sera, i bianconeri torneranno in campo all'Allianz Stadium e il tecnico livornese non farà molto turnover. Infatti, l'allenatore bianconero si affiderà in gran parte ai suoi titolatissimi, anche se a centrocampo potrebbero esserci ben due cambi visto che sia Miralem Pjanic che Blaise Matuidi potrebbero riposare al loro posto giocheranno Emre Can e Rodrigo Bentancur. Per il resto questa sera ci sarà il ritorno di Leonardo Bonucci che giocherà al fianco di Martin Caceres, mentre sulle fasce ci saranno Joao Cancelo e Leonardo Spinazzola.

Il numero 37 bianconero potrebbe avere il compito di sostituire Alex Sandro che è squalificato. Il brasiliano dunque riposerà in vista della Champions League, ma non è da escludere che alla fine al suo posto giochi Mattia De Sciglio e non Leonardo Spinazzola.