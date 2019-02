Annuncio

Annuncio

Bologna-Juventus: i bianconeri passano al 4-4-2

Si gioca oggi alle 15:00 per il campionato di Serie A, Bologna-Juventus. La capolista è chiamata a rialzarsi dopo la sconfitta subita nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. Per cercare di far questo, Massimiliano Allegri dovrebbe optare per il 4-4-2 con diversi cambi di formazione. Tra i pali dovrebbe esserci Perin, protetto da una difesa guidata da Leonardo Bonucci e composta inoltre da Caceres, Rugani ed Alex Sandro. Il centrocampo dovrebbe essere composto da Cancelo, Bentancur, Matuidi e Bernardeschi, mentre il duo d'attacco previsto è composto da Mandzukic e Cristiano Ronaldo.

Bologna-Juventus: Mihajlovic punta su Lyanco

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha già fatto vedere di essere ben diverso da quello di Filippo Inzaghi.

Annuncio

Basti pensare alla vittoria contro l'Inter al debutto e l'immeritata sconfitta contro la Roma. Il tecnico serbo dovrebbe dare una malia da titolare all'ex torinista Lyanco, che aveva saltato le sfide contro Genoa e Roma. Il 4-2-3-1 del Bologna dovrebbe essere così schierato: Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Pulgar, Poli; Edera, Soriano, Sansone; Santander.