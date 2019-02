Annuncio

La Juventus, lo sappiamo tutti ormai, è stata costruita con un obiettivo principale su tutti. Vincere la Champions League. Per questo è stato acquistato Cristiano Ronaldo. D'altra parte la storia del calcio insegna che i campionati e soprattutto le Coppe si vincono, principalmente, subendo meno goal possibili. E per questo è necessario avere un reparto arretrato decisamente granitico. Cosa che non difettava alla Juventus fino a qualche settimana fa.

La 'Banda del Buco'

Ma dopo gli infortuni di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci i sostituti non hanno certo brillato per solidità e compattezza. Tanto che qualcuno ha cominciato ad additare la difesa della Juventus con un nomignolo non molto lusinghiero.

E' stata definita, infatti, la banda del buco come riporta il sito "Calciomercato.com". E anche se il severo giudizio espresso è certamente immeritato visti gli straordinari risultati della squadra bianconera, ha indotto Fabio Paratici ad entrare in azione per correre ai ripari soprattutto in vista dei prossimi importanti appuntamenti di Champions League.

Le mosse di Paratici

Considerando anche il fatto che la triade difensiva bianconera, la famosa BBC, comincia ad avere un'età abbastanza alta, Fabio Paratici si è mosso finora per trovare una soluzione a lungo termine al problema difensivo juventino. Anche perché sembra che l'inserimento del giovane Daniele Rugani richiederà qualche tempo in più.

Mentre Mattia Caldara è stato sostanzialmente bocciato in estate con la cessione al Milan dopo essere stato a Bergamo. Di conseguenza, i prossimi investimenti della Juventus dovranno essere ben meditati per non commettere errori. Anche l'acquisto di Romero ha seguito le stesse modalità attuate per l'attuale difensore del Milan. E' infatti stato dato in prestito al Genoa fino al 2020 per farlo maturare pienamente. Ma ora Paratici sarebbe sicuro di aver trovato l'uomo che fa al caso suo e per il quale sarebbe disposto - stando a quanto riferito sempre da Tuttomercatoweb - a spendere tutte le residue risorse a sua disposizione. Ci stiamo riferendo al talentuoso difensore olandese dell'Ajax Matthijs De Ligt che interesserebbe anche al Barcellona e la cui valutazione di mercato è di circa 65 milioni di euro.

Paratici, come accennato, è convinto che De Ligt sia l'uomo giusto per far tornare granitica la difesa juventina non solo nell'immediato futuro ma anche per garantire alla squadra bianconera ulteriori successi.