Terminato il Calciomercato di gennaio è già tempo di pensare a quello estivo per la Juventus. La missione numero uno sarà quella di dare nuova linfa ad una difesa logora con troppi giocatori sopra i 30 anni. Così il sogno è quello di portare a Torino De Ligt dell’Ajax, altre piste possibili sono quelle che portano a Savic e Christensen. Ultime notizie positive sul fronte Rugani, l’ex Empoli sarebbe pronto a firmare il rinnovo di contratto già nei prossimi giorni.

Juventus attenta, il Barcellona è in vantaggio per De Ligt

L’azzurro non basta, la Juventus ha bisogno di almeno un altro colpo di livello per evitare la situazione che Allegri sta vivendo in questi giorni con Bonucci, Chiellini e Barzagli ai box e poche alternative per creare l’undici titolare.

Così Paratici è pronto a dare battaglia per De Ligt, 19 anni e già colonna dell’Ajax. Per molti osservatori sarà uno dei migliori difensori del mondo in futuro così le grandi d’Europa sono pronte a fa scattare l’asta.

La Juve c’è, così come ci sono i sondaggi del PSG ma al momento davanti a tutti c’è il Barcellona. Il quotidiano catalano “El Mundo Deportivo” oggi, in prima pagina, rivela che il centrale vuole volare in Spagna e sarebbe disposto anche a rifiutare offerte più ricche che potrebbero piovere soprattutto da Parigi. Insomma il quadro non è proprio positivo per i Campioni d’Italia ma siamo solo a febbraio e il tempo per recuperare terreno c’è.

Rugani è pronto a rinnovare

Il sogno De Ligt è quindi più lontano mentre non si muoverà dalla Juventus Rugani. Il più giovane della batteria dei centrali è vicino al rinnovo di contratto. Non si muoverà da Torino perché la società crede nelle sue capacità e anche Allegri nell’ultima stagione gli sta concedendo più spazio. Le prossime settimane saranno importanti per l’ex Empoli che sarà titolare inamovibile e dovrà dimostrare che la sua crescita è costante e che il suo è il nome giusto per far parte della Juve del futuro.

Non si conoscono anche i dettagli dell’offerta di Paratici ma al momento lo scenario sembra abbastanza definito: i bianconeri vogliono tenere Rugani e il difensore, dopo alcune voci uscite nei mesi scorsi che lo dipingevano non troppo contento della sua situazione, non vuole lasciare la squadra. Lo champagne è già in frigo, appena arriverà la firma si stapperà per festeggiare il prolungamento del contratto. Futuro incerto per Caceres appena arrivato per far fronte all'emergenza infortuni. Il suo contratto scade tra sei mesi e difficilmente verrà rinnovato. Tra i centrali in rosa anche Barzagli sembra destinato a far spazio a chi arriverà durante il mercato estivo.

Da Savic a Christensen gli altri nomi per il calciomercato della Juventus

Il restyling della difesa in casa Juventus non si ferma ai primi nomi citati in questo articolo. I dirigenti della Vecchia Signora si stanno muovendo anche su altri nomi. Il primo è quello di Savic dell’Atletico Madrid. Carismatico, ottime capacità fisiche, grande esperienza internazionale, insomma il centrale è già pronto per essere un punto fermo.

A 28 anni potrebbe anche cambiare aria e provare una nuova avventura in Italia dopo quella, decisamente proficua, con la Fiorentina. Attenzione però all’Atletico, Simeone dopo aver perso Godin non lascerà partire facilmente l’altra sua colonna centrale. Sempre viva anche la pista Christensen del Chelsea, rispetto a Savic il danese è meno esperto, ha solo 23 anni, ma ha talento ed è per questo che Paratici lo ha messo nel mirino. Con Sarri il rapporto non è mai decollato, il centrale gioca pochissimo e l’addio sembra molto probabile a fine anno. Da battere c’è la concorrenza di Borussia Dortmund e Bayern Monaco che, proprio come la Juve, si sono già fatte avanti durante il mercato di gennaio. Ai rumors degli ultimi mesi si affianca anche una notizia che è già da ritenersi ufficiale, dal Genoa a giugno arriverà il giovane Romero, argentino che a soli 20 anni si è già preso la maglia da titolare del Grifone. Sarà pagato circa 20 milioni più bonus, possibile che la sua prima stagione la passi a farsi le ossa lontano da Torino ma su questo deciderà Allegri dopo averlo visto nella prima parte di ritiro estivo. Tante trattative, tanti nomi che significano una sola cosa: la Juventus in estate ha come primo obiettivo quello di rinforzare la difesa.