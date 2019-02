Annuncio

Arrivano interessanti dichiarazioni dalla Spagna, esattamente da Barcellona. Fonte di discussione è il rinnovo del contratto di Ivan Rakitic, centrocampista croato e uno dei leader del team catalano. Ad alimentare le possibilità di un trasferimento potenziale del giocatore in Italia o in Europa ci ha pensato il presidente del Barcellona Bartomeu, che rispondendo ad una domanda riguardante il rinnovo del croato, ha rivelato che si dovrà attendere fino a quando la società catalana avrà le possibilità economiche per soddisfare le pretese del centrocampista: attualmente quindi non ci sarebbero le condizioni di un eventuale adeguamento e prolungamento del contratto, in scadenza nel 2021.

Rinnovo in stallo per il centrocampista croato

Sembra quindi che il contratto di Rakitic non sia una priorità per il presidente del Barcellona, ed è giustificabile in quanto mancano ancora due stagioni e mezzo alla naturale scadenza del rapporto lavorativo.

Inoltre, dopo l'ingente investimento dei catalani, di più di 80 milioni di euro per l'acquisto di De Jong dall'Ajax, la società spagnola vorrebbe limitare le uscite. Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni non confermate, sembra che sia stato offerto un ricco contratto al centrocampista francese del Paris Saint Germain Adrien Rabiot, in scadenza nel 2019 con la società parigina. Si parla di un'offerta di ben 10 milioni di euro a stagione, ecco che allora l'arrivo dei due giovani centrocampisti potrebbe mettere in discussione la permanenza a Barcellona di Ivan Rakitic.

L'Inter è interessata al giocatore

Una delle possibili società interessate al centrocampista croato è l'Inter, che vedrebbe in Rakitic il giocatore ideale per incrementare la personalità e la qualità della mediana nerazzurra.

Il calciatore poi andrebbe a rinforzare la truppa croata, andando a raggiungere i vari Brozovic, Vrsalijko e Perisic (anche se quest'ultimo potrebbe lasciare l'Inter nel Calciomercato estivo). Il 'problema' principale per la società milanese è il prezzo di acquisto, essendo il giocatore vincolato al Barcellona fino al 2021 (con una clausola rescissoria da 125 milioni di euro). Da non dimenticare l'ingaggio, che sarà evidentemente notevole considerando il palmares del mediano della nazionale croata. Di certo, dopo il mancato arrivo di Modric, l'eventuale acquisto di Rakitic permetterebbe all'Inter l'ulteriore salto di qualità per ambire a traguardi prestigiosi, su tutti la Serie A.