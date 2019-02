Annuncio

Annuncio

C'è grande attesa a Parma [VIDEO]per la sfida con l'Inter: è un momento davvero difficile per l'Inter di mister Luciano Spalletti dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio ai rigori e la sorprendente sconfitta interna contro il Bologna (0-1, rete di Santander) in campionato.

La trasferta di Parma, valida per il ventitreesimo turno di Serie A, potrebbe anche essere fatale all'allenatore di Certaldo in caso di sconfitta.

Parma-Inter: quando si gioca e dove vederla

Parma-Inter è in programma alle ore 20:30 di sabato 9 febbraio 2019 e sarà possibile seguirla in diretta radiofonica su Radio Uno Rai oppure potrà essere vista su Dazn. Si gioca allo stadio Ennio Tardini. Arbitra Irrati, il Var sarà Valeri.

Annuncio

È la cinquantesima volta che le due formazioni si affrontano in serie A. All'andata i neopromossi gialloblu vinsero clamorosamente a San Siro e oggi possiamo dire, visti i risultati successivi raccolti dall'enigmatica Inter, che quel "campanello d'allarme" non fu ascoltato dalla dirigenza, che a gennaio avrebbe forse dovuto rafforzare una squadra troppo lunatica e incostante.

Per giugno, sulla panchina ora di Spalletti si profila l'ombra di Antonio Conte, molto gradito a Beppe Marotta visti i loro trascorsi vincenti alla Juventus. A Parma c'è grande entusiasmo per l'insperato e spettacolare pareggio ottenuto a Torino contro la corazzata Juventus (3-3 con gol nel finale del solito Gervinho).

Il modulo di gioco di Parma ed Inter. Classifica

Entrambe le squadre si schiereranno col 4-3-3.

Annuncio

I migliori video del giorno

Molto temuto è il tridente emiliano Biabiany-Inglese-Gervinho, al quale l'Inter risponderà con Candreva (Politano è squalificato), Icardi e Perisic. Tra i pali confermatissimi Sepe da una parte e Handanovic dall'altra. Spalletti non ha a disposizione Keita e Borja Valero. Mister D'Aversa dovrebbe preferire Scozzarella a Stulac in mediana. L'interista Lautaro Martinez è in diffida: se riceverà un cartellino giallo sarà costretto a saltare la prossima partita e cioè Inter-Sampdoria.

In classifica l'Inter è al terzo posto con 40 punti in 22 gare (12 vittorie, 4 pari, 6 k.o.). Gli emiliani sono al dodicesimo posto con 29 punti, ma sono considerati una delle sorprese del campionato. Hanno vinto 8 volte e perso 9, con 5 pareggi.

Annuncio

Mentre l'Inter ha fatto 31 gol, subendone 16, il Parma ha segnato 24 volte con 30 reti al passivo. Il nostro pronostico è 2-2. La partita si annuncia molto spettacolare.