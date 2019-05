Sabato sera, nel post partita di Inter - Juventus c'è stato un acceso dibattito tra Massimiliano Allegri e Lele Adani opinionista Sky Sport. L'allenatore livornese ha cercato di spiegare le sue ragioni ma il commentatore TV gli parlava sopra e la lite tra i due si è infiammata a tal punto che il tecnico Campione d'Italia ha deciso di andarsene. La querelle è proseguita anche nelle giornate di domenica e lunedì. Allegri ne ha parlato a "Che tempo che fa" la trasmissione condotta da Fabio Fazio mentre Lele Adani ha ribattuto dalle frequenze di Radio Deejay.

In molti in questi giorni si sono espressi su quanto è accaduto sabato sera tra il tecnico livornese e l'opinionista televisivo, soprattutto sui social gli utenti si sono divisi in due fazioni gli Allegriani contro i sostenitori dell'ex calciatore dell'Inter. A dare il suo appoggio all'allenatore della Juve è stato Gigi Cagni. L'ex tecnico fra gli altri dell'Empoli è in disaccordo con Adani e si è schierato dalla parte del collega.

Cagni sta con Allegri

In molti, infatti, si sono espressi sulla vicenda prendendo o le parti dell'allenatore della Juve o quelle dell'opinionista televisivo. In particolare ha voluto dire la sua Gigi Cagni che ha parlato ai microfoni di RMC Sport: "Lo dico seriamente, quando c'è Adani tolgo il volume". L'ex tecnico dell'Empoli dunque difende Massimiliano Allegri e spiega che anche lui si sarebbe arrabbiato a sentire i commenti dell'opinionista di Sky Sport: "Dopo una partita, sentire i suoi pistolotti farebbe arrabbiare anche me".

Adani non ha fatto marcia indietro rispetto all'attacco ad Allegri e anzi ha rincarato la dose. L'opinionista dell'emittente satellitare, secondo Gigi Cagni tende troppo a voler fare il protagonista mentre in realtà il vero protagonista dovrebbe essere il calcio. Adesso non resta che attendere di capire se la querelle tra Allegri e Adani andrà avanti oppure se le parti quando si ritroveranno in TV metteranno da parte la discussione avuta nel post gara di Inter - Juventus.

Allegri pensa al suo futuro

Questi giorni per Massimiliano Allegri sono molto intensi anche perché c'è un derby da preparare e poi deve pensare al suo futuro.

Il tecnico livornese in questi giorni dovrebbe incontrare la dirigenza della Juve per decidere i programmi per la prossima stagione. Allegri più volte ha detto che resterà a Torino e due settimane fa anche Andrea Agnelli confermo l'allenatore sulla panchina della sua squadra. In molti però sostengono che l'esito dell'incontro tra le parti non sia scontato. Dunque solo dopo il summit che si terrà tra Agnelli e Allegri si capirà qualcosa in più. Da questo incontro si evinceranno anche le strategie del mercato della Juve.

Perciò i tifosi bianconeri aspettano con ansia l'appuntamento tra il loro presidente e il tecnico livornese.