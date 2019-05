Federico Chiesa sarebbe il nome più caldo del Calciomercato della Juventus. La grande stagione vissuta in viola, la giovane età e un talento su cui nessuno può discutere lo avrebbero fatto balzare in testa alla lista della spesa stilata da Paratici e Nedved.

Sull’azzurro il pressing sarebbe già scattato da tempo e non si fermerà adesso, nonostante il primo impegno per la dirigenza bianconera sia quello, ovviamente, di trovare il sostituto di Allegri. Il mercato, però, non dorme mai e allora in questo momento bisogna viaggiare su un doppio binario, proprio quello che stanno facendo Paratici e Nedved. La buona notizia è che Federico Chiesa sembra aver dato priorità alla Juventus: il club bianconero sarebbe, infatti, il preferito del figlio d’arte per proseguire la sua carriera.

Calciomercato Juventus: Chiesa è il nome più caldo

Un ottimo asso nella manica, per i bianconeri, da giocarsi in una corsa che coinvolge anche il Bayern Monaco. I bavaresi vorrebbero puntare sul giocatore della Fiorentina per sostituire uno tra Robben e Ribery. Si sarebbero invece tirate fuori – nelle ultime settimane – tutte le contendenti italiane tra cui l’Inter.

Calciomercato Juventus: trattativa in atto con la Fiorentina per Chiesa

La trattativa di mercato tra Juve e Fiorentina per Chiesa sarebbe in atto ormai da tempo.

I viola valutano il giocatore tra i settanta e gli ottanta milioni di euro, una cifra importante che la Vecchia Signora sta cercando di abbassare provando ad inserire una contropartita tecnica. Il giocatore giusto potrebbe essere quel Riccardo Osolini che di mestiere fa l’ala proprio come Federico Chiesa ed è stato uno dei trascinatori, nonostante la giovane età, del Bologna nel finale di stagione. Per ora da Firenze non arrivano segnali molto incoraggianti, il mercato è solo all’inizio ed è ovvio che i dirigenti viola vogliono solo un grosso assegno e nulla più, così storcono il naso sia su Orsolini che sull'idea di avere dei giocatori in cambio di Chiesa.

Il tempo, però, passa e vista la volontà del giocatore è possibile che le parti si rimettano al tavolo e inizino a valutare soluzioni alternative in modo da chiudere l’affare. Federico Chiesa non è il solo obiettivo da portare a Torino a prescindere dalla scelta del nuovo allenatore. Per il prossimo calciomercato della Juventus sarebbero sempre caldi i sogni Pogba e De Ligt. Il primo dovrebbe lasciare il Manchester United, è corteggiato dal Real Madrid, ma per ora non chiuso la porta ai bianconeri.

Discorso diverso per il capitano dell'Ajax, vicino al Barcellona. Altro obiettivo sensibile potrebbe essere Rabiot, il suo contratto con Il PSG scadrà a giugno, la Juve lo segue da diverso tempo ed è pronta ad alzare il pressing per convincerlo a scegliere Torino.