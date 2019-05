Calciomercato: l'Inter penserebbe ad Insigne, il Milan a Emerson Palmieri del Chelsea

Nonostante la stagione sia ancora da definire con gli ultimi due posti Champions ancora in ballo, tiene banco il discorso Calciomercato. Le due milanesi avrebbero come opzione il cambio panchina, manovra che potrebbe portare cambiamenti anche in rosa.

Le due rispettive dirigenze sono a lavoro per sfruttare le opportunità che questa finestra di mercato potrà offrire. Per quanto riguarda l'Inter secondo la ricostruzione fatta da Il Mattino ci sarebbe interesse per il calciatore del Napoli Lorenzo Insigne, mentre il Milan sarebbe alle prese con un cambio in rosa più generale, con diversi profili sul tavolo fra cui il giocatore del Chelsea Emerson Palmieri ma non solo.

L'Inter starebbe cercando il sostituto di Perisic

In casa Inter, secondo i rumors, pare si stia pensando all'acquisto di Lorenzo Insigne.

Il giocatore del Napoli avrebbe una valutazione di 100 milioni di euro secondo i partenopei, cifra probabilmente non alla portata dell'Inter che secondo quanto riportato, valuterebbe il ragazzo 60 milioni. Il suo procuratore Mino Raiola, sempre secondo i rumors, avrebbe consegnato l'offerta a de Laurentis, facendo anche sapere che i napoletani non tratterebbero a queste cifre. Il quadro che emergerebbe da questa situazione non sarebbe solo l'interesse verso il giocatore della Nazionale che approderebbe difficilmente all'Inter viste le richieste alte, ma il fatto che i nerazzurri cercherebbero un'ala destra con convinzione, spingendosi anche a parlare di cifre così alte avendo Perisic in casa.

Se queste indiscrezioni verrebbero confermate potrebbe significare forse che i nerazzurri dovrebbero cedere il croato in questa sessione di mercato cercando quindi un sostituto all'altezza. Diversi i nomi fatti in questi giorni ma con ogni probabilità bisognerà aspettare il termine della stagione, con il nome dell'allenatore nerazzurro ben chiaro alla dirigenza in maniera tale da poter costruire la squadra nel migliore dei modi con il benestare del tecnico.

Milan, se andasse via Rodriguez potrebbe arrivare Emerson Palmieri

In casa Milan dopo una stagione non proprio all'altezza delle aspettative la dirigenza fa la conta dei giocatori che hanno deluso, cercando di piazzarli sul mercato. Secondo i rumors, Ricardo Rodriguez potrebbe essere arrivato ai saluti. Il giocatore ha diversi estimatori in Europa e piazzarlo non dovrebbe essere complicato. Al suo posto diversi i nomi, ma il più suggestivo rimane quello di Emerson Palmieri del Chelsea.

Il giocatore ha una valutazione di circa 18 milioni secondo il portale ''trasfertmakt.it'' e con i suoi appena 24 anni e la sua esperienza internazionale potrebbe essere il più adatto per rilanciare la fascia sinistra del Milan. Altri profili sondati sono quello del giocatore della Fiorentina Cristian Biraghi oppure Marc Cucurella, del Barcellona ora in prestito all'Eibar.