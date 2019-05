L'attesa principale per il tifoso juventino è sicuramente l'incontro previsto fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, confronto che dovrebbe definire il futuro della panchina bianconera. Tale decisione sarà molto importante anche dal punto di vista del mercato, in quanto in caso di permanenza del tecnico toscano, alcuni giocatori potrebbero decidere di lasciare Torino. Joao Cancelo potrebbe essere uno di questi, ma non è da escludere l'addio di uno dei riferimenti offensivi dei bianconeri: parliamo di Paulo Dybala, che quest'anno ha disputato una stagione non ideale soprattutto dal punto di vista realizzativo.

Corriere di Torino, possibile scambio con Manchester United o Inter per Dybala

Lo spostamento sulla trequarti non ha aiutato, ecco perché una cessione potrebbe anche verificarsi, con la possibilità di inserirlo in qualche trattativa per arrivare ai giocatori che interessano alla dirigenza bianconera, come scrive il noto giornale sportivo 'Corriere di Torino'.

Dybala come possibile contropartita tecnica per l'acquisto di top player

Secondo il noto giornale sportivo 'Corriere di Torino', Paulo Dybala potrebbe essere inserito come possibile contropartita tecnica per arrivare ad alcuni giocatori che piacciono alla dirigenza bianconera.

In particolar modo sono tre le società interessate all'argentino: Manchester United, Bayern Monaco e Inter. Proprio nella società inglese e in quella italiana giocano dei calciatori che interessano alla dirigenza: parliamo rispettivamente di Paul Pogba e Mauro Icardi. Se però per il francese la Juventus dovrebbe inserire anche una somma ulteriore (il francese è valutato oltre i 120 milioni di euro, l'argentino circa 100 milioni di euro), con l'Inter lo scambio alla pari potrebbe essere fatto con Mauro Icardi, che fra l'altro ha anche lo stesso ingaggio di Paulo Dybala.

Il Bayern Monaco invece, per arrivare al 10 juventino, dovrà necessariamente pagarlo interamente, in quanto la Juventus non sarebbe interessata a nessun giocatore della società tedesca.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, il mercato della Juventus potrebbe passare da cessioni pesanti, non solo quelle di Joao Cancelo e di Paulo Dybala: anche il mediano bosniaco Miralem Pjanic e il centrocampista offensivo Douglas Costa hanno molto mercato. Il bosniaco piace al Paris Saint Germain e al Real Madrid, e la Juventus lo valuta circa 100 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece il brasiliano, è apprezzato soprattutto in Inghilterra, con Tottenham e Manchester City che potrebbero presentare un'offerta alla società bianconera. Il prezzo di mercato del centrocampista offensivo è di circa 60 milioni di euro.