Clima teso in casa rossonera con Gattuso che dice di sentirsi a suo agio in conferenza stampa, ma che sembra aver perso il timone della barca che conduceva verso il porto chiamato Champions League. Dall'altra parte arriva la squadra sfidante che non avrebbe nulla da dire al campionato in corso avendo perso l'obiettivo europeo, avendo già raggiunto una indiscutibile salvezza, ma con in panchina l'unico allenatore con il dente avvelenato con i rossoneri: Montella.

Serie A: Fiorentina - Milan sabato 11 Maggio 2019 ore 20.30

La staffetta Montella - Gattuso di fine 2017 ha sicuramente lasciato voglia di rivalsa al tecnico viola e siamo sicuri che i suoi scenderanno in campo con la voglia di riscattare questo periodo nero e di accontentare il proprio mister. Montella in conferenza stampa ha usato parole al miele per il Milan e per Gattuso stemprerando la tensione del prematch dichiarando di aver realizzato un sogno quando ha guidato la squadra rossonera in quanto era il suo desiderio fin da bambino.

Su Gattuso poi ricorda un siparietto con la dirigenza rossonera in cui l'aeroplanino dichiarò: "se deve sostituirmi qualcuno vorrei che fosse Gattuso" ed effettivamente così è stato.

Le probabili formazioni:

Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Ceccherini; Mirallas, Benassi, Dabo, Edimilson, Biraghi; Chiesa, Muriel.

Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Situazione Fiorentina:

I tre punti mancano dal 17 Febbraio: roboante 4-1 a Ferrara ottenuto dopo il pareggio con l'Udinese (che abbiamo raccontato dalla Dacia Arena). Pioli dovrà fare a meno di Pjaca e di capitan Pezzella per infortunio mentre non sarà convocato Veretout perchè risulta squalificato il cui posto sarà preso da Dabo a centrocampo. Confermato il modulo 3-5-2 con Chiesa e Muriel che agiscono in avanti e Mirallas largo a sinistra.

La prima vittoria del secondo capitolo Montella - Fiorentina avverrà proprio contro il Milan?

Situazione Milan:

That wraps up the coach’s press conference ahead of tomorrow’s key match #FiorentinaMilan

More updates coming soon here and at https://t.co/JtvovTfCHn

Stay tuned!! pic.twitter.com/xkRrtb19dh — AC Milan (@acmilan) 10 maggio 2019

Non sarà del match Paquetà l'uomo più talentuoso ha terminato la sua stagione in anticipo per colpa dell'espulsione rimediata durante la partita contro il Bologna. L'ultima trasferta rossonera a Torino ha fatto perdere le speranze di qualificazione in Champions League, contro la Fiorentina Gattuso prova il tutto per tutto. Senza Biglia dovrebbe rientrare a centrocampo Bakayoko nonostante le sceneggiate della scorsa partita, ma pare che sia rientrato tutto e il mantra del Mister è "nessun rancore". In attacco ancora Borini e in difesa rientra Romagnoli con Abate a destra. Ancora out: Caldara, Calabria e Banaventura.

I convocati da Mister Montella per la sfida con il Milan:

Portieri: -

Difensori: -

Centrocampisti: -

Attaccanti: -

I convocati da Mister Gattuso per la sfida con la Fiorentina:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

Difensori: Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri

Attaccanti: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso

Here’s the 21-man squad called up by Coach Gattuso for this weekend’s Florentine foray 🔴⚫#FiorentinaMilan: i 21 convocati per la sfida di Firenze 🔴⚫@BioscalinITA pic.twitter.com/LGhMJT2qEP — AC Milan (@acmilan) 10 maggio 2019

Dove vedere Fiorentina - Milan e quote:

La 36ma giornata di campionato vedrà in scena Fiorentina e Milan vedrà il fischio di inizio del signor Mariani alle ore 20.30 allo stadio Artemio Franchi e sarà trasmessa in diretta TV esclusiva da DAZN. Il commento è affidato a Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin Le quote previste dalla maggior parte delle società di scommesse sportive sono:

Vittoria Fiorentina : 3,10

: 3,10 Pareggio : 3,47

: 3,47 Vittoria Milan: 2,50

Interessante quota la doppia chance X2 data a 1.38 mentre i bookmakers non prevedono tanti goal consigliando di giocare l'Under 2.5 quotato a 1.90.