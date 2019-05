Fiorentina-Milan, l'anticipo di domani sera in tv e in streaming online su Dazn

Fiorentina-Milan sarà l'anticipo serale di sabato 11 maggio della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A Tim. I viola e i rossoneri arrivano a questa sfida in condizioni e con obiettivi molto diversi: la squadra gigliata è ormai in netta involuzione da molte giornate e ancora non è aritmeticamente salva. Il team di Gennaro Gattuso, invece, è in condizioni medie e deve assolutamente vincere per poter sperare in un piazzamento per la prossima Champions League.

Fiorentina-Milan, l'anticipo di domani sera

La partita sarà trasmessa in tv e in streaming online su Dazn a partire dalle ore 20:30.

Il Milan a Firenze per sperare in un posto Champions

Sabato 11 maggio la Fiorentina affronta il Milan nell'anticipo prime-time della 36ª giornata di Serie A. I viola sono in un periodo assai difficile, stazionano ormai da un pezzo sui 40 punti, e ancora devono conquistare l'aritmetica salvezza. In totale, fino a questo punto nello score gigliato figurano 8 vittorie, 11 sconfitte e la bellezza di 16 pareggi.

Il Milan di Gennaro Gattuso arriva allo Stadio "Artemio Franchi" con la speranza di tornare in Lombardia con il bottino pieno. D'altronde, per sperare di guadagnare il quarto posto la compagine rossonera deve assolutamente vincere tutte le gare da qui alla fine del torneo.

Guardando la classifica, in questo momento Piatek e compagni occupano la quinta piazza con 59 punti, derivati da 16 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte. Il quarto posto, invece, è attualmente occupato dall'Atalanta di Gian Piero Gasperini che ha totalizzato 62 punti e che mercoledì prossimo scenderà in campo contro la Lazio per la finale di Coppa Italia 2018/2019.

Probabili formazioni di Fiorentina-Milan

Per la partita di domani sera la Fiorentina dovrà fare a meno del suo capitano German Pezzella, mentre il Milan non potrà schierare Paquetà assente per squalifica.

La Fiorentina con molta probabilità occuperà la sua porzione di campo con uno schema 4-3-3 nel quale potrebbero figurare Alban Lafont in porta, Laurini e Biraghi sulle fasce, Milenkovic e Vitor Hugo difensori centrali. Il terzetto di centrocampo dovrebbe essere composto da Benassi, Dabo ed Edimilson Fernandes, mentre quello di attacco dovrebbe proporre Mirallas, Chiesa e Muriel.

Anche il Milan di Gennaro Gattuso scenderà in campo con un 4-3-3 che prevede il posizionamento di Gigi Donnarumma tra i pali, Abate, Romagnoli, Zapata e Rodriguez sulla linea di difesa, Kessié, Calhanoglu e Bakayoko a centrocampo e Suso e Borini a supporto di Piatek.

Nelle ultime due partite di campionato la Fiorentina si recherà a Parma ed ospiterà in casa il Genoa, mentre il Milan attenderà a San Siro il Frosinone e concluderà questo torneo a Ferrara contro la Spal.